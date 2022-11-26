Помните Питера из «Хроник Нарнии»? В этом взрослом мужчине не узнать милого парня

Роль Питера Певенси во франшизе «Хроники Нарнии» была далеко не первой для Уильям Моусли, однако прославила молодого актера именно она. В 2005 году в этого светловолосого юношу были влюблены миллионы поклонниц – впрочем, с годами Моузли не растерял своего очарования.

После участия в «Хрониках Нарнии» карьера артиста пошла в гору. Уильям Моусли засветился в таких проектах, как «Члены королевской семьи», «Рассказы Русалочки», «Курьер», «Воронья лощина» и «На линии».

Сейчас актеру 35 лет. За минувшие годы он заметно возмужал и подкачался.

Моусли находится в прекрасной физической форме и радует фанаток подтянутым торсом. Сложилась и личная жизнь артиста – уже 10 лет Уильям Моусли встречается с актрисой Келси Чоу, его партнершей по фильму «Беги».