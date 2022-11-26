Русских часто показывают стереотипно в американских фильмах – персонажи российского происхождения обязательно пьют водку и связаны с криминалом. Но это далеко не главная проблема с изображением россиян в западном кино. Часто к работе над картиной не привлекают людей, владеющих русским языком, и происходят занятые курьезы.

В фильме «Идентификация Борна» главному герою сделали паспорт на имя Киняева Фомы. Правда, при переводе на кириллицу получилась тарабарщина «Ащьф Фштшфум».

Ляп есть и в «Превосходстве Борна», ведь машина выезжает со стоянки с «неработающм» двигателем. На досадную опечатку никто не обратил внимания.

Подкачали и создатели «Дня независимости». По ходу фильма показывают новостной сюжет из России, где Санкт-Петербург назвали Петроградом, Новосибирск – Новосйойрском, а тучу подписали «ФЗНАМЗНОН».

В картине «Мозг ценой в миллиард долларов» ненадолго появляется загадочная надпись «МОПЧДТЬ», что скорее всего означает призыв к молчанию.

В «Чаке» 2008 года место преступления заклеили лентой с пугающей фразой «Не введите». Вероятно, имелось в виду «Не входите», но переводчик предательски выдал неверное слово.