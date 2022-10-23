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Могли проморгать только маглы: постыдные ляпы из «Гарри Поттера», которые вы не замечали

23 октября 2022 12:30
Могли проморгать только маглы: постыдные ляпы из «Гарри Поттера», которые вы не замечали

Внезапная смена футболок и оператор в кадре.

Серию фильмов о «Гарри Поттере» полюбили миллионы детей и взрослых по всему миру. Поклонникам это кино кажется идеальным, однако во франшизе о волшебниках немало ошибок и ляпов, на которые обратит внимание лишь редкий зритель.

В одной из сцен Хагрид протягивает гоблину конверт. В кармане Хагрида явно заметно, что конверт мятый, однако в руках гоблина он разглаживается – магия, да и только.

Могли проморгать только маглы: постыдные ляпы из «Гарри Поттера», которые вы не замечали

Метаморфозы происходят и с футболкой Гарри в одной из финальных частей франшизы – когда Поттер видит страшный сон, на нем сначала футболка без выреза, а когда мальчик просыпается, кофта совсем другая – с вырезом.

Могли проморгать только маглы: постыдные ляпы из «Гарри Поттера», которые вы не замечали

Странности есть и в сцене с распределяющей шляпой. Когда Поттера отправляют в Гриффиндор, то он сначала садится за столом рядом с Роном, а уже в следующем кадре оказывается рядом с Гермионой.

Могли проморгать только маглы: постыдные ляпы из «Гарри Поттера», которые вы не замечали

Один из наиболее постыдных ляпов заметен во время эпизода поединка Гарри Поттера и Драко Малфоя – если приглядеться, в один из моментов в кадре оказывается оператор с камерой.

Могли проморгать только маглы: постыдные ляпы из «Гарри Поттера», которые вы не замечали
Фото: Legion-Media, Кадры из фильма "Гарри Поттер и Философский камень" (2001), "Гарри Поттер и Тайная Комната" (2002), "Гарри Поттер и Орден Феникса" (2007)
Алла Новикова
Алла Новикова
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