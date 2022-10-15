Культовые советские фильмы глазами иностранцев: некоторые сложно узнать

Андрей Тарковский признан во всем мире как великий режиссер, а его шедевр «Солярис» является классикой кино. Картина удостоилась специального Гран-при Каннского кинофестиваля и входит в топы лучших научно-фантастических фильмов в истории кинематографа. На американской афише фильма можно увидеть загадочное изображение космонавта, бороздящего мрачный космос.

На советской афише фильма «Сорок первый», рассказывающем о злоключениях комиссара Евсюкова, изображена стрелок Марютка в исполнении Изольды Извицкой, а сбоку помещен Олега Стриженова в роли Евсюкова.

Но чехи в своей афише расставили акценты совсем по-другому: на переднем плане держит винтовку Евсюков, а уже поодаль от него стоит красавица Марютка.

Первый дубляж мультфильма «Тайна третьей планеты» вышел в США в 1987, но расхождения в переводе и оригинале были настолько велики (к примеру, Алиса стала Кристин), что он не имел особого успеха. Зато американцам удалось создать красивую и красочную афишу к советскому мультшедевру.