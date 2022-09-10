Из кумиров миллионов в немощных стариков: вид главных звезд фильма «Назад в будущее» ужаснул народ

Комедия Роберта Земекиса «Назад в будущее» вышла в далеком 1985 году. За фильмом последовало два не менее успешных сиквела. Трилогия дала мощный толчок в карьере главных актеров, но что стало с ними после такого звездного прорыва?

Жизнь Майкла Джея Фокса, сыгравшего подростка Марти Макфлая, сложилась непросто. В 80-е фильм «Назад в будущее» сделал из актера суперзвезду. Фокс также блистал в сериале «Семейные узы», выходившем в эфир с 1982 по 1989 года.

Но успешной карьере актера помешала страшная болезнь: в 1991 году тридцатилетнему Майклу Джею Фоксу поставили диагноз болезнь Паркинсона — и артист появлялся на экране все реже.

В конце девяностых – начале двухтысячных актер озвучил персонажей в популярных мультфильмах — «Стюарт Литтл» и «Атлантида: Затерянный мир».

Сегодня Майкл Джей Фокс почти не снимается в кино, зато актер счастлив в личной жизни. С 1988 года Фокс женат актрисе на Трэйси Поллан. У супругов четверо взрослых детей — Сэм Майкл, Скайлер Фрэнсис, Аквинна Кэтлин и Эсме Аннабель.

Карьера Кристофера Ллойда, исполнившего роль ученого Эмметта Брауна, сложилось удачнее, чем у его коллеги по фильмам. Актер снялся в таких известных картинах, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Кто подставил кролика Роджера», «Семейка Аддамс», «Трасса 60», «Мой любимый марсианин».

Сейчас Ллойду 83 года.

Несмотря на почтенный возраст, актер до сих пор активно снимается в кино и сериалах. В 2016 году Кристофер Ллойд женился на брокере по недвижимости Лизе Лойаконе, детей у актера нет.