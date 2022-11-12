Гайдай раздел на всю страну: как на экране оголились Светличная, Варлей и Селезнева

По тем временам это было смело.

Это сейчас в фильмах актрисы и актеры часто появляются в откровенных нарядах, а порой и в чем мать родила. В советском кино все было куда скромнее, но не у Леонида Гайдая: режиссер хоть и был примерный семьянином, но часто «раздевал» красавиц в своих картинах.

В фильмах Гайдая Наталья Селезнева обнажалась дважды. Первый раз ее героиня разделась, зачитавшись учебника в «Операции Ы». Также в картине «Иван Васильевич меняет профессию» можно заметить, что квартиру Шурика-изобретателя украшает изображение актрисы в черном раздельном купальнике.

В купальнике появилась и Нина в исполнении Натальи Варлей в комедии «Кавказская пленница».

Но обнажилась героиня не просто так, ведь она спасала Шурика из горной реки.

Самой смелой была сцена со Светланой Светличной в «Бриллиантовой руке». Образ Анны Сергеевны, соблазняющей Горбункова, вошел в историю советского кино как один из самых откровенных.