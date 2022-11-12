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Гайдай раздел на всю страну: как на экране оголились Светличная, Варлей и Селезнева

12 ноября 2022 12:40
Гайдай раздел на всю страну: как на экране оголились Светличная, Варлей и Селезнева

По тем временам это было смело.

Это сейчас в фильмах актрисы и актеры часто появляются в откровенных нарядах, а порой и в чем мать родила. В советском кино все было куда скромнее, но не у Леонида Гайдая: режиссер хоть и был примерный семьянином, но часто «раздевал» красавиц в своих картинах.

В фильмах Гайдая Наталья Селезнева обнажалась дважды. Первый раз ее героиня разделась, зачитавшись учебника в «Операции Ы». Также в картине «Иван Васильевич меняет профессию» можно заметить, что квартиру Шурика-изобретателя украшает изображение актрисы в черном раздельном купальнике.

Гайдай раздел на всю страну: как на экране оголились Светличная, Варлей и Селезнева

В купальнике появилась и Нина в исполнении Натальи Варлей в комедии «Кавказская пленница».

Но обнажилась героиня не просто так, ведь она спасала Шурика из горной реки.

Гайдай раздел на всю страну: как на экране оголились Светличная, Варлей и Селезнева

Самой смелой была сцена со Светланой Светличной в «Бриллиантовой руке». Образ Анны Сергеевны, соблазняющей Горбункова, вошел в историю советского кино как один из самых откровенных.

Гайдай раздел на всю страну: как на экране оголились Светличная, Варлей и Селезнева
Фото: Globallookpress.com, Legion-Media, кадр из фильма "Бриллиантовая рука" (1968), кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965), кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)
Алла Новикова
Алла Новикова
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