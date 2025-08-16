«Это концентрат жизни»: как Фродо и Сэм из «Властелина колец» дошли до Роковой горы, если ели один лембас — объясняет диетолог

И чем такой рацион грозит в реальной жизни.

Пожалуй, кухня эльфов из «Властелина колец» — самая скромная во всём Средиземье. Толкин упоминает лишь несколько блюд, и главное из них — лембас (или «путлибы» в некоторых переводах).

Этот эльфийский хлеб чудесным образом восстанавливал силы, хотя сам автор подчёркивал, что в нём не было никаких особых химических свойств. Но факт остаётся фактом: именно благодаря лембасу Фродо и Сэм смогли добраться до Роковой горы.

Конечно, всё это выдумки, но нам захотелось пофантазировать: а мог ли рацион, состоящий в основном из лепёшек, реально поддержать силы в долгом походе? Мы спросили у врача-диетолога Риммы Мойсенко, и вот что она ответила.

Как долго можно продержаться на хлебе?

«В истории бывали случаи, когда люди жили на таком скудном пайке, особенно если их вела вперёд какая-то идея. Да и в периоды голода многие выживали именно на хлебе и воде — главное, чтобы человек при этом двигался», — отмечает эксперт.

Но тут же возникает вопрос: насколько здоровым будет такое питание в долгосрочной перспективе?

«Если говорить о настоящем хлебе, который пекли в древности, когда пшеницу только начали возделывать, то в нём действительно была вся палитра необходимых веществ: белки, немного жиров, витамины и микроэлементы.

Так что небольших лепёшек могло хватить для поддержания сил», — объясняет диетолог.

Эльфы — не люди, у них другой обмен веществ

А вот тут начинается самое интересное. Мы привыкли, что человеку нужно сбалансированное питание: белки, жиры, углеводы, витамины... Но эльфы — существа из другого мира, и их организм, возможно, устроен совершенно иначе.

«Эльфы — бессмертные (или почти бессмертные) существа. У них, возможно, другое кровообращение и замедленный обмен веществ. Им могло хватать совсем небольшого количества еды в день», — подчеркивает врач.

Для сравнения она приводит пример монахов-долгожителей, которые годами питаются горстью зёрен и при этом сохраняют ясность ума:

«Некоторые монахи едят буквально 6-7 зёрен в день, закладывая их за щёку. Под действием слюны в них активизируются ферменты и питательные вещества — как в проростках.

Это даёт огромный заряд энергии, ведь зерно — это, по сути, концентрат жизни».

Вывод: эльфам повезло с метаболизмом

Конечно, идея питаться только хлебом и водой кажется заманчивой. Особенно, если этот хлеб волшебный.

Но реальность куда прозаичнее: человеческому организму нужны не только углеводы, но и белки, жиры, витамины и минералы. Даже самый полезный хлеб не заменит полноценного рациона.

Эльфам повезло: их магическая природа позволяет обходиться минимумом пищи. А вот людям такой эксперимент грозит авитаминозом, потерей мышечной массы и упадком сил — вряд ли это поможет донести Кольцо до Мордора.

Так что оставим лембас фантазии Толкина, а в реальном мире будем придерживаться сбалансированного питания с овощами, фруктами, крупами и другими полезными продуктами.

Ну, а если очень хочется почувствовать себя эльфом, можно испечь вкусные лепёшки с орехами и сухофруктами. Главное — без фанатизма.

Ранее мы писали: Нолан многое потеряет, если наплюет на оригинал: Зендея станет Афиной — но какие еще боги должны появиться в «Одиссее»