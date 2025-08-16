Нолан многое потеряет, если наплюет на оригинал: Зендея станет Афиной — но какие еще боги должны появиться в «Одиссее»

Будущий фильм Кристофера Нолана уже называют хитом. Режиссер переносит зрителей в эпический мир «Одиссеи». В Сети обсуждают каждую деталь, и хотя официально известно немного, этого хватает, чтобы заинтриговать.

Инсайдеры раскрывают информацию по чуть-чуть, и становится понятно: Нолан создает не просто экранизацию классического мифа, а целую вселенную на основе греческого эпоса. Роль Одиссея досталась Мэтту Дэймону. А теперь разберемся, какие еще герои — если точнее, то боги — должны появиться на экране, чтобы картина была полноценной.

Кто точно появится

Афина — богиня мудрости и покровительница Одиссея. В мифе она неоднократно защищает героя: одна из самых известных сцен — когда Одиссей возвращается на Итаку и сталкивается с претендентами на трон и дом.

Афина скрывает его облик, чтобы враги не узнали, направляет его сына Телемаха и помогает планировать победу. В фильме, по слухам, Афину представит Зендея. Ее персонаж сыграет решающую роль в судьбе Одиссея.

Также в сюжете будет Цирцея — колдунья с острова Ээя. В оригинале она испытывает главного героя, например, превращает спутников Одиссея в свиней, проверяя его смекалку и храбрость.

Одиссей вскоре заручается ее поддержкой для дальнейшего пути. В фильме, как сообщают инсайдеры, Цирцею сыграет Шарлиз Терон, и ее образ должен быть быть ярким и запоминающимся.

Кто может появиться

Было бы захватывающе увидеть в фильме Посейдона. Он — бог морей и главный противник Одиссея после того, как герой ослепил его сына Полифема.

Именно Посейдон насылает на Одиссея шторма, смывает корабли и создает препятствия на каждом шагу его пути. Его присутствие добавило бы истории эпический размах, показав, что для героя нет легкого пути домой.

Не менее важна Калипсо. Она спасает Одиссея после кораблекрушения и дарует ему приют на своем острове, но вскоре превращает его пребывание в плен — семилетнее испытание, когда герой должен выбирать между вечной жизнью в роскоши и возвращением домой.

Этот образ добавляет в фильм романтики, мистики и эмоциональной глубины, показывая, с какими соблазнами и испытаниями сталкивается великий герой.

И тут на сцену выходит Зевс. Без него история тоже была бы неполной: по просьбе Афины он помогает Одиссею выбраться из плена Калипсо и продолжить путь к Итаке.

Эта роль подчеркивает масштаб истории и показывает, что даже хитрый и смелый герой действует в рамках божественной воли, где каждый шаг контролируется высшими силами.

Пока мы можем только гадать, какие боги и испытания ждут Одиссея на экране, но одно точно: фильм Нолана, как и все его предыдущие работы, обещает стать культовым и войти в историю.

