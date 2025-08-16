Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Нолан многое потеряет, если наплюет на оригинал: Зендея станет Афиной — но какие еще боги должны появиться в «Одиссее»

Нолан многое потеряет, если наплюет на оригинал: Зендея станет Афиной — но какие еще боги должны появиться в «Одиссее»

16 августа 2025 10:23
Нолан многое потеряет, если наплюет на оригинал: Зендея станет Афиной — но какие еще боги должны появиться в «Одиссее»

Все подробности держат в секрете.

Будущий фильм Кристофера Нолана уже называют хитом. Режиссер переносит зрителей в эпический мир «Одиссеи». В Сети обсуждают каждую деталь, и хотя официально известно немного, этого хватает, чтобы заинтриговать.

Инсайдеры раскрывают информацию по чуть-чуть, и становится понятно: Нолан создает не просто экранизацию классического мифа, а целую вселенную на основе греческого эпоса. Роль Одиссея досталась Мэтту Дэймону. А теперь разберемся, какие еще герои — если точнее, то боги — должны появиться на экране, чтобы картина была полноценной.

Кто точно появится

Афина — богиня мудрости и покровительница Одиссея. В мифе она неоднократно защищает героя: одна из самых известных сцен — когда Одиссей возвращается на Итаку и сталкивается с претендентами на трон и дом.

Афина скрывает его облик, чтобы враги не узнали, направляет его сына Телемаха и помогает планировать победу. В фильме, по слухам, Афину представит Зендея. Ее персонаж сыграет решающую роль в судьбе Одиссея.

Нолан многое потеряет, если наплюет на оригинал: Зендея станет Афиной — но какие еще боги должны появиться в «Одиссее»

Также в сюжете будет Цирцея — колдунья с острова Ээя. В оригинале она испытывает главного героя, например, превращает спутников Одиссея в свиней, проверяя его смекалку и храбрость.

Одиссей вскоре заручается ее поддержкой для дальнейшего пути. В фильме, как сообщают инсайдеры, Цирцею сыграет Шарлиз Терон, и ее образ должен быть быть ярким и запоминающимся.

Кто может появиться

Было бы захватывающе увидеть в фильме Посейдона. Он — бог морей и главный противник Одиссея после того, как герой ослепил его сына Полифема.

Именно Посейдон насылает на Одиссея шторма, смывает корабли и создает препятствия на каждом шагу его пути. Его присутствие добавило бы истории эпический размах, показав, что для героя нет легкого пути домой.

Не менее важна Калипсо. Она спасает Одиссея после кораблекрушения и дарует ему приют на своем острове, но вскоре превращает его пребывание в плен — семилетнее испытание, когда герой должен выбирать между вечной жизнью в роскоши и возвращением домой.

Нолан многое потеряет, если наплюет на оригинал: Зендея станет Афиной — но какие еще боги должны появиться в «Одиссее»

Этот образ добавляет в фильм романтики, мистики и эмоциональной глубины, показывая, с какими соблазнами и испытаниями сталкивается великий герой.

И тут на сцену выходит Зевс. Без него история тоже была бы неполной: по просьбе Афины он помогает Одиссею выбраться из плена Калипсо и продолжить путь к Итаке.

Эта роль подчеркивает масштаб истории и показывает, что даже хитрый и смелый герой действует в рамках божественной воли, где каждый шаг контролируется высшими силами.

Пока мы можем только гадать, какие боги и испытания ждут Одиссея на экране, но одно точно: фильм Нолана, как и все его предыдущие работы, обещает стать культовым и войти в историю.

Ранее мы писали: Встретимся на Аляске: 5 фильмов об этом удивительном ледяном штате — от скрытого шедевра Нолана до вампирского хоррора (и совсем без политики)

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!) Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!) Читать дальше 15 августа 2025
Бэтмен богаче Маска и Старка, но гением его не считают: сотни миллиардов долларов супергерой заработал вовсе не своим умом Бэтмен богаче Маска и Старка, но гением его не считают: сотни миллиардов долларов супергерой заработал вовсе не своим умом Читать дальше 13 августа 2025
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим Читать дальше 13 августа 2025
Режиссер «Орудий» объяснил, почему рандомно поблагодарил Дэвида Финчера в титрах Режиссер «Орудий» объяснил, почему рандомно поблагодарил Дэвида Финчера в титрах Читать дальше 17 августа 2025
«Орудия» побили рекорд «Грешников» в мировом прокате — теперь хоррор выбился в лидеры подобных фильмов за всю историю «Орудия» побили рекорд «Грешников» в мировом прокате — теперь хоррор выбился в лидеры подобных фильмов за всю историю Читать дальше 17 августа 2025
«Это шедевр»: ДиКаприо променял эту роль на «Титаник» — и до сих пор кусает локти «Это шедевр»: ДиКаприо променял эту роль на «Титаник» — и до сих пор кусает локти Читать дальше 17 августа 2025
Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть Читать дальше 17 августа 2025
Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой Читать дальше 17 августа 2025
Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир» Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир» Читать дальше 16 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше