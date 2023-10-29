Даже в советском фильме наврали: каким на самом деле был Шерлок Холмс

Произведения Артура Конан Дойла, посвященные Шерлоку Холмсу, экранизировали множество раз. В течение многих лет кинематографисты переносят знаменитые истории на большие и малые экраны, а, например, советская серия фильмов считается эталонной даже в родной для сыщика Англии. При этом далеко не все знают, что режиссеры достаточно вольно обходятся с образом, который придумал писатель.

Так, в первом произведении «Этюд в багровых тонах» читатели впервые знакомятся с детективом. И оказывается, что он весьма молод: ему едва можно дать 27 лет. А доктор Ватсон оказывается немного старше своего коллеги и друга — ему 29 лет.

Учился же он в Кембридже, что внимательные читатели узнали из мелких деталей в диалогах сыщика.

Дело в том, что друг со студенческих времен держал терьера, а собак разрешалось заводить лишь в этом учебном заведении.

Однако эти детали остались за кадром всех экранизаций. Кинематографисты представляют Холмса уже состоявшимся человеком. Например, в советской экранизации ему больше 40 лет. А об образовании не упоминают вовсе.