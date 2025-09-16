Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков

А еще и игр с похожей визуальной стилистикой.

Аниме — не для тупых, хотя похожий стереотип уже два десятка лет транслируют в России со всех утюгов. Научное исследование ломает стереотипы, которые десятилетиями мусолили по ТВ, в блогах и Сети.

Дескать, японская анимация — «мультики для школьников», а видеоигры портят мозг. Не тут то было. Учёные показали обратное: фильмы студии Ghibli и игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild реально улучшают психическое здоровье.

Как проводили исследование

В эксперименте опубликованном в NLM участвовали 518 аспирантов. Их поделили на четыре группы. Первая играла в Breath of the Wild, вторая смотрела фильмы Ghibli («Унесенные призраками» и другие хиты), третья совмещала оба занятия, четвёртая сидела без дела.

Результаты разнесли в щепки привычные мифы. Те, кто играл в Zelda, сообщили о самом высоком уровне счастья. Но настоящая магия случилась, когда игру объединили с ностальгическим эффектом мультфильмов Ghibli. В этой связке показатели удовлетворённости жизнью взлетели выше всех.

Как аниме влияет на мозг

Учёные использовали анализ, чтобы проверить, как игры и анимация влияют на чувства исследования, спокойствия, мастерства и целеустремлённости. Именно эти состояния и стали медиаторами: они объясняли, каким образом игровая механика и визуальная ностальгия прокачивали психику.

И главное — это был не абстрактный соцопрос, а рандомизированный эксперимент. Людей случайно распределили по группам, что позволило изолировать эффект именно от игр и фильмов, а не от внешних факторов.

Да, пока это только краткосрочные наблюдения и только на студентах. Но факт остаётся фактом: Zelda и Ghibli дают тот же терапевтический результат, на который годами молятся психологи.

Так что в следующий раз, когда кто-то заведёт старую шарманку про «мультики для детей» и «игры для дегенератов», смело кидайте ссылку на исследование. Аниме и видеоигры — это не мусор, а инструмент, который реально работает на психику. И работает лучше, чем скучные морали от «экспертов» на ток-шоу.

«Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+.