«Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+

«Унесённые призраками» — это легенда в мире аниме, которая одинаково завораживает и детей, и взрослых уже больше двадцати лет. И если после просмотра хочется продлить это ощущение чуда, но непонятно, куда смотреть дальше — вы не одиноки.

Мы решили подойти к вопросу нестандартно и доверили подборку нейросети. Почему? Просто стало интересно: сможет ли искусственный интеллект понять ту самую магию Миядзаки и предложить не просто похожие по жанру тайтлы, а те, что передают атмосферу, глубину и искренность?

Мы задали ChatGPT тот же запрос, что и вы сейчас:

«Посоветуй лучшие аниме, похожие на "Унесённые призраками"».

И он предоставил нам 3 варианта. Взглянем?

«Девочка, покорившая время» (2006)

Кинопоиск: 8.0; IMDb: 7.6

О чём это аниме: Старшеклассница Макото случайно обнаруживает, что может прыгать во времени. Сначала она использует эту способность для мелких повседневных радостей — чтобы избежать опоздания или съесть лишний пудинг.

Но очень скоро понимает, что каждое её вмешательство имеет последствия, и за всё приходится платить.

Почему оно крутое:

«Я выбрал это аниме Мамору Хосоды, потому что оно, как и творчество Миядзаки, идеально балансирует между глубокой, трогательной драмой о взрослении, выборе и ценности каждого момента.

Оно нежное, умное и невероятно душевное — остаётся ощущение светлой грусти, как после хорошего фильма», — объяснил ChatGPT.

«Ведьмина служба доставки» (1989)

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 7.8

О чём это аниме: Это история о юной ведьме Кики, которая, по традиции, в 13 лет уезжает в незнакомый город, чтобы научиться жить самостоятельно. Всё, что у неё есть, — это летающая метла и верный чёрный кот Зизи.

Если вы почему-то пропустили этот шедевр самого Хаяо Миядзаки — срочно исправляйте!

Почему оно крутое:

«Это, пожалуй, самый уютный и тёплый вариант. Оно не о глобальном спасении мира, а о самом важном: о поиске себя, преодолении неуверенности, первой работе и первом взрослом разочаровании.

Идеально передаёт дух доброты, красоты и веры в то, что даже в самом большом городе можно найти свой уголок и своих людей», — подчеркнул ИИ.

«Дитя погоды» (2019)

Кинопоиск: 8.0; IMDb: 7.5

О чём это аниме: Подросток Ходака сбегает из дома в Токио и встречает удивительную девушку Хину, которая может усилием воли разгонять тучи и вызывать солнце. Они начинают бизнес по «заказу» хорошей погоды для горожан, но вскоре выясняется, что её дар имеет огромную цену.

Почему оно крутое:

«Я добавил этот фильм Макото Синкая (автора "Твоего имени"), потому что он, как и "Унесённые призраками", переносит в фантастический город, где магия тесно переплетена с реальностью.

Это история о любви, готовности пойти против всего мира ради дорогого человека и о том, какую цену мы готовы заплатить за счастье. Эффектная анимация дождя и солнца заставляет поверить в чудо», — заключил ИИ.

Итог

Конечно, это всего три варианта из огромного мира анимации. Возможно, вы знаете куда более точные совпадения — вкусы и ассоциации у всех разные.

Но если искать общую ниточку, то все эти истории — как раз о том самом моменте, когда мир переворачивается с ног на голову, а герою приходится искать в себе силы, чтобы адаптироваться, принять новое и не потерять себя.

В этом, пожалуй, они очень близки духу «Унесённых призраками» — просто каждый тайтл делает это по-своему.

Ранее мы писали: В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками»