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Киноафиша Статьи «Бриллиантовая рука» кое-чем связана со «Служебным романом»: викторина для тех, кто знает советское кино

«Бриллиантовая рука» кое-чем связана со «Служебным романом»: викторина для тех, кто знает советское кино

21 октября 2023 11:00
«Бриллиантовая рука» кое-чем связана со «Служебным романом»: викторина для тех, кто знает советское кино

Наверняка видели, но не обратили внимания.

На первый взгляд может показаться, что две эти комедии не имеют ничего общего. «Служебный роман» — практически мелодрама, рассказывающая про обычную жизнь советских людей, а «Бриллиантовая рука» — яркая криминальная комедия с контрабандистами и погонями. В фильмах Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая не повторяются актерские составы. Но есть кое-что связывающее две таких разных картины.

Обе ленты были сняты на «Мосфильме», а потому во время работы над фильмами в ход шел реквизит именно этой студии. Поэтому и в «Бриллиантовой руке», и в «Служебном романе» появляется приметный крылатый конь.

Эта скульптура называется «Персей и Пегас», она до сих пор находится в распоряжении «Мосфильма». Именно ею интересовался герой Юрия Никулина в комиссионном магазине. А затем ее с трудом носил персонаж Андрея Мягкова в «Служебном романе». Статуя Пегаса появилась также в фильме «Ширли-мырли» и многих других картинах.

«Бриллиантовая рука» кое-чем связана со «Служебным романом»: викторина для тех, кто знает советское кино
Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968), «Служебный роман» (1977), «Формула любви» (1984)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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