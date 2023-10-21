«Бриллиантовая рука» кое-чем связана со «Служебным романом»: викторина для тех, кто знает советское кино

На первый взгляд может показаться, что две эти комедии не имеют ничего общего. «Служебный роман» — практически мелодрама, рассказывающая про обычную жизнь советских людей, а «Бриллиантовая рука» — яркая криминальная комедия с контрабандистами и погонями. В фильмах Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая не повторяются актерские составы. Но есть кое-что связывающее две таких разных картины.

Обе ленты были сняты на «Мосфильме», а потому во время работы над фильмами в ход шел реквизит именно этой студии. Поэтому и в «Бриллиантовой руке», и в «Служебном романе» появляется приметный крылатый конь.

Эта скульптура называется «Персей и Пегас», она до сих пор находится в распоряжении «Мосфильма». Именно ею интересовался герой Юрия Никулина в комиссионном магазине. А затем ее с трудом носил персонаж Андрея Мягкова в «Служебном романе». Статуя Пегаса появилась также в фильме «Ширли-мырли» и многих других картинах.