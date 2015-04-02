Секс в большом городе 2
– Безумное веселье, яркая мода и преданная дружба: «Секс в большом городе-2» снова дарит нам их, и даже больше, ведь Кэрри, Саманта, Шарлотта и Миранда готовы показать нам еще один «кусочек» их жизни в «Большом Яблоке» — и за его пределами, — как они устраивают свои дела и личную жизнь в этом действительно сверкающем сиквеле. Что происходит, когда сказано самое главное слово: «Да»?
Жизнь становится такой, о которой мечтали подруги, но это был бы не «Секс в большом городе», если бы судьба не приготовила пару сюрпризов… на этот раз в виде гламурного, насыщенного солнцем приключения, которое уносит девушек из Нью-Йорка в одно из наиболее роскошных, экзотических и живописных местечек на земле, туда, где никогда не заканчивается веселье, где за каждым углом происходит что-то загадочное. В самый подходящий момент четыре закадычные подруги совершают своеобразный побег и оказываются вовлеченными в борьбу с традиционными представлениями о браке, материнстве и т. д и т. п.
В конце концов, у их противников просто нет шансов.
красиво, ярко, но затянуто, очень затянуто.
часто смотрла на часы когда закончится фильм, а мой спутник просто уснул через час просмотра ✊
Фильм девичий!
Пойду еще раз ,красивые виды,Майбахи и черный бриллиант...нямка
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