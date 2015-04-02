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Секс в большом городе 2 - Тизер
Киноафиша Трейлеры Секс в большом городе 2. Тизер

Секс в большом городе 2. Тизер

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Дата публикации: 23 декабря 2009
Секс в большом городе 2 – Безумное веселье, яркая мода и преданная дружба: «Секс в большом городе-2» снова дарит нам их, и даже больше, ведь Кэрри, Саманта, Шарлотта и Миранда готовы показать нам еще один «кусочек» их жизни в «Большом Яблоке» — и за его пределами, — как они устраивают свои дела и личную жизнь в этом действительно сверкающем сиквеле. Что происходит, когда сказано самое главное слово: «Да»? Жизнь становится такой, о которой мечтали подруги, но это был бы не «Секс в большом городе», если бы судьба не приготовила пару сюрпризов… на этот раз в виде гламурного, насыщенного солнцем приключения, которое уносит девушек из Нью-Йорка в одно из наиболее роскошных, экзотических и живописных местечек на земле, туда, где никогда не заканчивается веселье, где за каждым углом происходит что-то загадочное. В самый подходящий момент четыре закадычные подруги совершают своеобразный побег и оказываются вовлеченными в борьбу с традиционными представлениями о браке, материнстве и т. д и т. п. В конце концов, у их противников просто нет шансов.
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Swetty 2 апреля 2015, 12:51
Скажите кто нибудь , где будет премьерный показ?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Найдена 2 апреля 2015, 12:51
Мне очень нравиться сериал, ия очень жду фильма...а никто из знакомых не хочет идти (((( я уж думала одна такая, но вижу что есть ещё на этой планете разумные люди, разбирающиеся в моде и отношениях
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MrSanta 2 апреля 2015, 12:51
Обязательно схожу✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Шпилька 2 апреля 2015, 12:51
слабо..

красиво, ярко, но затянуто, очень затянуто.

часто смотрла на часы когда закончится фильм, а мой спутник просто уснул через час просмотра ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
guava 2 апреля 2015, 12:51
полный отстой, нудятина, еще эти потоянные типа шутки про климакс, брррр, гадость порядочная
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розочка 2 апреля 2015, 12:51
Обалденное кино,получила массу приятных эмоций.

Фильм девичий!

Пойду еще раз ,красивые виды,Майбахи и черный бриллиант...нямка
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Все-таки фильм оставляет приятное послевкусие.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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