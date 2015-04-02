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Солт - отрывок 3
Киноафиша Трейлеры Солт. Отрывок 3

Солт. Отрывок 3

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Дата публикации: 30 июля 2010
Солт – Агента ФБР обвиняют в том, что она тайно работает на русскую разведку. Спасаясь от преследователей, она предпринимает отчаянные попытки найти предателя и доказать свою невиновность.
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Розочка 2 апреля 2015, 12:51
жду премьеру,а обсуждают Джоли,люди с комплексами✊ .

Надю Михалкову обсуждайте,а?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Энджи вписалась в роль идеально, но сама по себе история - абсолютна мужская, ГГ должен быть мужского пола. Не верю я, что такая хрупкая, стройная до жалости девушка способна вырубать мужиков пачками, и ни каких-нибудь, а всю президентскую рать. Вот если бы крепкий парень так мелькал на экране, это другое дело. Кино про очередного Джейсона Борна, только с длинными волосами и грустными глазами Джоли. Джоли, которая начала сниматься в фильме, практически накануне родив близнецов, достойна уважения. Но если я захочу посмотреть фильм про супервумен, лучше лишний раз пересмотрю "Убить Билла".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (girllena, 30/07/2010 - 22:14:42):фильм понравился, смотрится легко. Если относиться к этому фильму оч серьезно, то конечно можно много несуразностей найти. А так советую.



Беда в том, что Джоли просто зверски серьезна. Начинаешь сочувствовать героине, пытаешься смотреть на ситуацию ее глазами, а бред получается. Ребенка зомбировали с пеленок, ребенок рос-рос, внедрился, прям как Штирлиц, не в МакДональдс официантом, а ого-го куда, не вызывал никаких подозрений, хотя там проверяют на 110 раз до 110 колена, а потом влюбился, и давай чудить. Посылает подальше и Россию, и Америку, и свою миссию, мужа не спасает, зато спасает мир. Джоли измученная, ощущаешь, что роль далась ей очень тяжело физически. Ну, и взяли бы мужика на эту роль, какого-нибудь смазливого актера со стандартными ужимками. А так, Джоли и ее роль - сами по себе, а вся история бредовая - совсем отдельно. Актриса - молодчина, выложилась по полной, сценариста - на мыло.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
На мой взгляд, не очень удачный, бессмысленный фильм про рембо в юбке...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Darling 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Как вам фильм??
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ROCKER 2 апреля 2015, 12:51
ДЖОЛИ В РОЛИ СОВЕТСКОЙ АГЕНШИ НУ СКАЖЕМ ТАК НА МОЙ ВЗГЛЯД ЭТО ЛУЧШИЙ ШПИОНСКИЙ ФИЛЬМ
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Catherine 2 апреля 2015, 12:51
Очередная бредятина про русских, причем не из-за незнания России, а просто из принципа показывать нас только в таком свете - шапки-ушанки, захламленные бункеры в снегу, бутылки водки и какое то голливудское подобие граненых стаканов. Одни только наши имена чего стоят - русский шпион Олег Валентинович Орлов)) и русский президент Борис Матвеев)). Джоли выглядит неплохо, но тощевата, как и обычно. На мой взгляд, этот фильм не катит даже для 1 раз посмотреть и забыть, потому что кроме мордашки Джоли смотреть не на что совсем. Ни одного спецэффекта, ни одной удачной шутки, только глупая беготня и примитивные драки, снятые крупным планом. Ну и конечно мега идея про сумасшедших русских, мечтающих поработить Америку и весь мир. Лучше 2й раз "Начало" посмотреть, чем 1 раз это..))Те, кто еще не ходил, если только не испытываете большой любви к Джоли, то ходить не советую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розочка 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 05/08/2010 - 23:31:09):А далее роль Клеопатры в планах...

Клеопатру...,зачем еще одну КЛеопатру снимать?Для сравнений!:)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розочка 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела "Солт".

Отличный фильм!

Джоли супер,справилась с ролью.Том Круз тоже бы справился.

Джоли в центре всего фильма. Роль для нее подходит или она для роли.Хладнокровная породистая агентша.8,5/10

И концовка классная.



2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Посмотрела фильм - вот это бодрячок. Джоли супер. Смотрела не отрываясь, вся на нервах от переживаний за Солт. Молодец всех переиграла. Весь фильм она бежит, прыгает, стреляет.

Жалко мужа своего не смогла спасти. Она в одном флаконе - агент 007 и терминатор.

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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