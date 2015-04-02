Все трейлеры фильма дублированный трейлер 2 интервью c анджелиной джоли с субтитрами отрывок 2 отрывок 1 тв ролик 3 тв ролик 2 тв ролик 1 трейлер игры трейлер 2 дублированный трейлер трейлер
Надю Михалкову обсуждайте,а?✊
Беда в том, что Джоли просто зверски серьезна. Начинаешь сочувствовать героине, пытаешься смотреть на ситуацию ее глазами, а бред получается. Ребенка зомбировали с пеленок, ребенок рос-рос, внедрился, прям как Штирлиц, не в МакДональдс официантом, а ого-го куда, не вызывал никаких подозрений, хотя там проверяют на 110 раз до 110 колена, а потом влюбился, и давай чудить. Посылает подальше и Россию, и Америку, и свою миссию, мужа не спасает, зато спасает мир. Джоли измученная, ощущаешь, что роль далась ей очень тяжело физически. Ну, и взяли бы мужика на эту роль, какого-нибудь смазливого актера со стандартными ужимками. А так, Джоли и ее роль - сами по себе, а вся история бредовая - совсем отдельно. Актриса - молодчина, выложилась по полной, сценариста - на мыло.
Клеопатру...,зачем еще одну КЛеопатру снимать?Для сравнений!:)))
Отличный фильм!
Джоли супер,справилась с ролью.Том Круз тоже бы справился.
Джоли в центре всего фильма. Роль для нее подходит или она для роли.Хладнокровная породистая агентша.8,5/10
И концовка классная.
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Жалко мужа своего не смогла спасти. Она в одном флаконе - агент 007 и терминатор.
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