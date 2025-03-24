Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Мастер - final trailer
Киноафиша Трейлеры Мастер. Final trailer

Мастер. Final trailer

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 26 марта 2025
Мастер – Бывший британский спецназовец Левон Кейд оставил войну в прошлом и теперь работает бригадиром на стройке. Он всегда поможет в трудную минуту и не допустит несправедливости, за что его уважают коллеги. Однажды у близких ему людей бандиты похищают 19-летнюю дочь. Полиция бездействует, и Левон по просьбе родителей решает самостоятельно найти девушку и вернуть её домой.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
User 24 марта 2025, 21:25
Оценка
Стетхем как всегда крут)
24 марта 2025, 21:25 Ответить
григорий лемасов 26 марта 2025, 08:09
Оценка
Согласен
26 марта 2025, 08:09 Ответить
Маргарита Носова 27 марта 2025, 09:11
Интересно, в реале такие мужики бывают😋?
27 марта 2025, 09:11 Ответить
Евгений Старостин 27 марта 2025, 19:25
Оценка
Понравился фильм, смотрел в Победе
27 марта 2025, 19:25 Ответить
Киноафиша.инфо 27 марта 2025, 20:04
в ответ на сообщение User от 24 марта 2025, 21:25
иначе и быть не может 😎
27 марта 2025, 20:04 Ответить
Киноафиша.инфо 27 марта 2025, 20:04
в ответ на сообщение Маргарита Носова от 27 марта 2025, 09:11
Конечно, Джейсон Стетхем такой и есть
27 марта 2025, 20:04 Ответить
Киноафиша.инфо 27 марта 2025, 20:05
в ответ на сообщение Евгений Старостин от 27 марта 2025, 19:25
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
27 марта 2025, 20:05 Ответить
Rye Rihehxux 28 марта 2025, 17:40
Надо признать стэтхэм скатываеться в котегорию фильмов класса B .
28 марта 2025, 17:40 Ответить
Денис Смирнов 28 марта 2025, 20:41
в ответ на сообщение Маргарита Носова от 27 марта 2025, 09:11
Да, бывают
28 марта 2025, 20:41 Ответить
Comon 29 марта 2025, 01:44
Оценка
Да, Стэтхем немного стареет уже к сожалению, это видно, ну или это просто фильм такой, проходной. Понятно что попытались задействовать все самые сильные фишки, но получилось достаточно посредственно. Да и хронометраж фильма раздут в полтора раза, вполне можно и нужно было уложиться в полтора часа, то что было последнюю треть фильма это уже действительно трэш, впрочем когда видишь в сценариста Сталлоне - этому уже не приходится удивляться((
29 марта 2025, 01:44 Ответить
User 29 марта 2025, 12:35
Оценка
Фильм Суппер🔥🔥🔥
29 марта 2025, 12:35 Ответить
Даня Добродушный 29 марта 2025, 15:46
Оценка
Фильм бомба ❤️
29 марта 2025, 15:46 Ответить
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 00:16
в ответ на сообщение Comon от 29 марта 2025, 01:44
Сценарист Сталлоне номинировался на Оскар за Рокки 😎
30 марта 2025, 00:16 Ответить
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 00:16
в ответ на сообщение Даня Добродушный от 29 марта 2025, 15:46
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
30 марта 2025, 00:16 Ответить
besyara333 30 марта 2025, 13:10
Оценка
Где они такую мафию нашли, в мультиках???😉
30 марта 2025, 13:10 Ответить
Weteran Mc 2 апреля 2025, 02:52
Оценка
Не стал ждать цифрового релиза, а решил сам сходить в кинотеатр на премьеру нового голливудского захватывающего боевика с Джейсоном Стэйтемом в главной роли, по сценарию Сильвестра Сталлоне - «Мастер». Уж очень давно я его ждал.

Сюжет повествует о мастере или бригадире на стройплощадке Левоне Кейде, который уважительно относится к своим подчинённым, охраняя их безопасность и решая проблемы, которые случаются во время смены.
Однажды у босса Левона, директора стройки, из ночного клуба неизвестные похищают дочь. Ливон обещает найти девушку во что бы то не стало, ведь он её давно знает и готов всегда прийти на помощь.
Он вспоминает навыки морпеха, а это значит, что чьи то голову точно полетят, в прямом смысле этого слова.

Кино захватывающее, динамичное, напряжённое, не дающее заскучать ни на минуту.
«Меньше слов - больше дела» - именно так действует главный герой, получая ответы с помощью силы. Мощнейшие удары, перестрелки практически из всех видов оружия. А если смотреть фильм со звуком «Dolby Surround», возникает эффект присутствия внутри происходящих событий, чувствуя, как пули свистят над головой. Как же я по этому скучал?
Концовка, естественно, с хэппи-эндом. А как иначе, когда за работу берётся сам Джейсон Стэйтем.

В целом, «Мастер» - это жестокий, но справедливый фильм для категории 18+. И пусть он однотипный для главного актёра, как пишут в других отзывах. Но это не отменяет его крутости.

Моя оценка: 10 из 10. 👍
2 апреля 2025, 02:52 Ответить
Антон Смирнов 3 апреля 2025, 07:09
Оценка
Видно что тупой Сталлоне снимал!
3 апреля 2025, 07:09 Ответить
androsovig 5 апреля 2025, 08:42
Оценка
Нормальный. В стиле Стейтема
5 апреля 2025, 08:42 Ответить
spmarka 5 апреля 2025, 20:26
Оценка
Норм, побегали, постреляли. Много плохих русских. Стэтхем красавец, всех победил. Логика фильма иногда хромает, но по сути плевать это не Бергман.
5 апреля 2025, 20:26 Ответить
Виталий Лопаткин 6 апреля 2025, 13:37
Оценка
Шляпа полная! Тупой, типичный америкосовский боевик. Один супермен с суперспособностью не попадают в него пули, зато он во всех попадает. Современный ремейк "Коммандо" с А. Шварценеггером. Да, эффекты мощные, но смысл приметивнейший! В одно лицо размотал мафиозную организацию, с которой не может справиться полиция! В общем, просмотр фильма - это потеренное время и, если в кинотеатре, то и деньги за билеты!
6 апреля 2025, 13:37 Ответить
tihiy-stl 6 апреля 2025, 21:30
Оценка
Полнейшая ерунда.. Сюжет обычный, игра актёров так себе, весь фильм в каком-то полумраке.. В общем, не рекомендую.. Я бы даже дома не стал смотреть..
6 апреля 2025, 21:30 Ответить
fadenna 7 апреля 2025, 18:09
Оценка
Классный! С удовольствием посмотрели фильм
7 апреля 2025, 18:09 Ответить
348133 10 апреля 2025, 14:05
Оценка
Хорошее кино. Сюжет и стилистика один в один как все его фильмы, несмотря на это - фильм смотрится на одном дыхании.
10 апреля 2025, 14:05 Ответить
Lydvig Faerbach 13 апреля 2025, 01:00
Оценка
Очень увлекательный фильм пробрал до мурашек, в финале, держит каждую минуту , не думала, что оказывается , что больше всего мне нравятся боевики. Очень хорошо снят, красиво. Конечно есть шаблоны, но это не мешает.
13 апреля 2025, 01:00 Ответить
v455193 27 апреля 2025, 20:13
Оценка
Хороший фильм,как всегда работа режиссёра на высшем уровне,подбор актёром идеален, Стэтхэм безупречен .
27 апреля 2025, 20:13 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:17
в ответ на сообщение besyara333 от 30 марта 2025, 13:10
Почему бы и нет 😉
28 апреля 2025, 06:17 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:18
в ответ на сообщение Weteran Mc от 2 апреля 2025, 02:52
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
28 апреля 2025, 06:18 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:19
в ответ на сообщение androsovig от 5 апреля 2025, 08:42
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
28 апреля 2025, 06:19 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:19
в ответ на сообщение spmarka от 5 апреля 2025, 20:26
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
28 апреля 2025, 06:19 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:21
в ответ на сообщение Виталий Лопаткин от 6 апреля 2025, 13:37
Фильм вряд ли претендовал на 100%-й реализм 😉
28 апреля 2025, 06:21 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:22
в ответ на сообщение tihiy-stl от 6 апреля 2025, 21:30
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
28 апреля 2025, 06:22 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:22
в ответ на сообщение fadenna от 7 апреля 2025, 18:09
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
28 апреля 2025, 06:22 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:22
в ответ на сообщение 348133 от 10 апреля 2025, 14:05
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
28 апреля 2025, 06:22 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:22
в ответ на сообщение Lydvig Faerbach от 13 апреля 2025, 01:00
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
28 апреля 2025, 06:22 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2025, 06:23
в ответ на сообщение v455193 от 27 апреля 2025, 20:13
Правильно понимаем, ваш список любимых фильмов пополнился ещё одним? 😌
28 апреля 2025, 06:23 Ответить
User 11 мая 2025, 09:16
Оценка
посредственное и предсказуемое кино, но стетхем хорош, как всегда.
11 мая 2025, 09:16 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.1 Мастер
Мастер боевик, триллер, 2025, Великобритания / США
Бэмби: Лесной кошмар - дублированный трейлер 01:33
Бэмби: Лесной кошмар  дублированный трейлер
Авиатор - трейлер 2 02:25
Авиатор  трейлер 2
Яга на нашу голову - трейлер 01:48
Яга на нашу голову  трейлер
Жатва - дублированный трейлер 00:58
Жатва  дублированный трейлер
Сентиментальная ценность - дублированный трейлер 02:13
Сентиментальная ценность  дублированный трейлер
Шелби Оукс. Город-призрак - trailer 2 01:30
Шелби Оукс. Город-призрак  trailer 2
Сказка о царе Салтане - трейлер 01:59
Сказка о царе Салтане  трейлер
Хищник: Планета смерти - дублированный трейлер 01:59
Хищник: Планета смерти  дублированный трейлер
Горыныч - трейлер 02:43
Горыныч  трейлер
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше