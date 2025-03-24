Мастер
–
Бывший британский спецназовец Левон Кейд оставил войну в прошлом и теперь работает бригадиром на стройке. Он всегда поможет в трудную минуту и не допустит несправедливости, за что его уважают коллеги. Однажды у близких ему людей бандиты похищают 19-летнюю дочь. Полиция бездействует, и Левон по просьбе родителей решает самостоятельно найти девушку и вернуть её домой.
Сюжет повествует о мастере или бригадире на стройплощадке Левоне Кейде, который уважительно относится к своим подчинённым, охраняя их безопасность и решая проблемы, которые случаются во время смены.
Однажды у босса Левона, директора стройки, из ночного клуба неизвестные похищают дочь. Ливон обещает найти девушку во что бы то не стало, ведь он её давно знает и готов всегда прийти на помощь.
Он вспоминает навыки морпеха, а это значит, что чьи то голову точно полетят, в прямом смысле этого слова.
Кино захватывающее, динамичное, напряжённое, не дающее заскучать ни на минуту.
«Меньше слов - больше дела» - именно так действует главный герой, получая ответы с помощью силы. Мощнейшие удары, перестрелки практически из всех видов оружия. А если смотреть фильм со звуком «Dolby Surround», возникает эффект присутствия внутри происходящих событий, чувствуя, как пули свистят над головой. Как же я по этому скучал?
Концовка, естественно, с хэппи-эндом. А как иначе, когда за работу берётся сам Джейсон Стэйтем.
В целом, «Мастер» - это жестокий, но справедливый фильм для категории 18+. И пусть он однотипный для главного актёра, как пишут в других отзывах. Но это не отменяет его крутости.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
