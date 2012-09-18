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Экстази - трейлер
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Экстази. Трейлер

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Дата публикации: 18 сентября 2012
Экстази – Три страшные и забавные истории о любви и не только. «Лоррейн едет в Ливингстон». Ослепленная жаждой мести известная романистка сводит счеты с опостылевшим мужем, выбирая отнюдь не тривиальный способ. «И вечно прячется судьба». Красотка Саманта при содействии влюбленного в нее хулигана намерена отомстить доктору, виновному в ее врожденном уродстве. «Непобедимые». Неудовлетворенная в браке Хедер находит настоящую любовь в объятиях рейвера Ллойда под ритмы хаус-музыки.
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5.1 Экстази
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