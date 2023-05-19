Меню
Коби Брайант: Черная мамба - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Коби Брайант: Черная мамба. Дублированный трейлер

Коби Брайант: Черная мамба. Дублированный трейлер

Дата публикации: 19 мая 2023
Коби Брайант: Черная мамба – Фильм рассказывает историю одного из величайших баскетболистов современности - Коби Брайанта. За способность в критический момент взять инициативу на себя и в одиночку вытащить матч, его прозвали Черная Мамба. Бывшие товарищи по команде, соперники, тренеры и комментаторы поделятся своими воспоминаниями о Коби и об одной уникальной игре, в которой "Лейкерс", отставая от "Рэпторс" на 18 очков к концу первой половины, все же смогли одержать победу, благодаря яркой игре Коби. В этом фильме вы увидите нарезку из великолепных бросков, эксклюзивные интервью и никогда ранее не публиковавшиеся кадры.
7.1 Коби Брайант: Черная мамба
Коби Брайант: Черная мамба документальный, спорт, 2023, Германия
