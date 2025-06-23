Меню
Финикийская схема. Trailer
Финикийская схема. Trailer
Дата публикации: 7 апреля 2025
Финикийская схема
– Таинственная история шпионажа, происходящая на фоне натянутых отношений отца и дочери в семейном бизнесе.
Развернуть
Все трейлеры фильма
Комментарии
Comon
23 июня 2025, 19:06
Че-то никто не пишет здесь, так этож опять полный крышеснос от Уэса Андреевна, очередной его шедевр, неповторимый стиль, сногсшибательный Бенисио Дель Торо (хотя недавний фильм Джоша Хартнетта показывает что возможно он бы и сделал Дель Торо, впрочем и Дель Торо хорош, выбор актёров у мистера Андреевна как всегда - ну просто любой)). Сбавлю единичку потому что предыдущий фильм Город Астероидов был ещё лучше, а оценок 11 из 10 ведь не бывает, так то..
23 июня 2025, 19:06
Comon
23 июня 2025, 19:08
PS: телефон решил помочь и написал почему то Андреевна, ну надеюсь понятно о какой Андреевне здесь идёт речь))
23 июня 2025, 19:08
Киноафиша.инфо
30 июня 2025, 17:51
Да, мы знаем, кто такой Андреев 😎Спасибо за отзыв!
30 июня 2025, 17:51
ikolmogorova
23 сентября 2025, 11:15
Новый фильм Мэтра независимого американского кино Уэса Андерсона вновь вызвал много споров. Одни считают его чуть ли не худшим фильмом Андерсона, другие – очередным шедевром. Я солидарна с последними.
Фильмы Уэса Андерсона всегда стоят особняком в современном кино и заслуживают отдельного стилевого направления.
Его фильмы отличаются выразительным визуальным стилем, симметричными кадрами, яркими пастельными цветами и детализированными декорациями.
Каждый кадр снят настолько филигранно и скрупулёзно, что представляет порой из себя нереальную, но красивую картинку. Некоторые критики даже осуждают режиссера за это, называя «Андерсоновским нарциссизмом»
Недаром его называют главным апологетом стиля, симметрии и цветовых сочетаний в современном кинематографе, любимцем всех визуалов.
Трудно пересказать и сюжет фильма.
Главный герой «Финикийской схемы» – практически властелин мира Жа-Жа Корда (Бенисио Дель Торо). Он торгует оружием и всем, чем только придется, наживается на войнах, поднимает революции, меняет правительства и т.д и т.п….
Фильм поставлен в жанре Роуд муви и сочетает в себе элементы приключенческого кино и сатиры на капитализм. Это скорее шпионская комедия о том, как сильные мира сего поддавшись внезапному альтруистическому порыву, пытаются договориться и сделать планету лучше, но договариваться «лучшие» представители человеческой расы умеют хуже, чем плести интриги и эксплуатировать.
Получилось едко, парадоксально, экстравагантно, ярко и динамично.
В фильме великолепный актерский каст - практически все, даже эпизодические роли исполняют Звезды мировой величины Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч, Уиллем Дефо, Билл Мюррей, Матье Амальрик, Джеффри Райт, Шарлотта Генсбур, Ф. Мюррей Абрахам, Руперт Френд, Риз Ахмед – это вдобавок к упомянутым актерам. Некоторые из них появляются лишь на несколько минут, а некоторые так загримированы, что их с трудом узнаешь.
Кстати, Миа Триплтон, дочь актрисы Кейт Уинслет и художника-режиссёра Джима Триплтона, это её первая и, надеюсь, не последняя главная роль.
Звездные актеры сыграли настолько харизматичные образы своих персонажей с великолепными, полными юмора диалогами, что запоминаются надолго. Да и декораторы и костюмеры потрудились на славу, создав впечатляющий визуал с изящной и объёмной цветовой гаммой.
Фильм-пародия «Финикийская схема» вместе с предыдущей «Чудесной историей Генри Шугара» складывается в дилогию о мире в огне, которому соглашается прийти на помощь богач. Суть одна: призыв к сильным мира сего быть добрее и помогать людям.
23 сентября 2025, 11:15
6.8
Финикийская схема
боевик, комедия, 2025, США
01:32
Сердцеед
трейлер
01:13
Чебурашка 2
трейлер
01:01
Паранормальное явление. Шум
дублированный трейлер
01:52
Мужские правила моего деда
трейлер
02:11
Буратино
трейлер 2
01:01
Отец, мать, сестра, брат
trailer
02:24
Трон: Арес
дублированный трейлер 2
02:30
Грабитель с крыши
дублированный трейлер
01:48
Яга на нашу голову
трейлер
02:43
Горыныч
трейлер
