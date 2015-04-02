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Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда - отрывок 2
Киноафиша Трейлеры Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда. Отрывок 2

Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда. Отрывок 2

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Дата публикации: 21 июля 2010
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда – Чарли Сан-Клауд живет в тихом городке. Он преуспевает в спорте и готовится к учебе в престижном университете. Но случается трагедия – в аварии погибает его младший брат Сэм – и жизнь Чарли меняется. Он винит себя в случившемся. Прошлое не дает ему покоя.  Спустя 5 лет после трагедии в город возвращается бывшая одноклассница Чарли – Тесс. Она готовится в одиночку совершить кругосветное путешествие, и каждый день выходит в море.     Чарли влюбляется в Тесс, он полон сомнений. Что важнее – прошлое, брат, которым он так дорожит, или новое чувство, способное излечить его душу?
Комментарии Обсудить в чате
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Mari_Oops 2 апреля 2015, 12:51
myler, незнаю почему вы так кретичны..

может просто этот фильм оздан не для вашего возраста...или для более мечтательных и сентиментальных людей??



Мне фильм очень понравился, еще как только я увидела трейлер..и дело даже не в главном герое Эфроне(Который совсем не плохо играет, и у меня появилось чувство понимания и жалости)а просто фильм показался мне очень добрым и интересным...И сюжет меня немного поразил...не все смерти были предугаданны мной...)



вобщем всем девочкам от 9 до 99 советую!!!)))

10 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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