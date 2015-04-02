Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
– Чарли Сан-Клауд живет в тихом городке. Он преуспевает в спорте и готовится к учебе в престижном университете. Но случается трагедия – в аварии погибает его младший брат Сэм – и жизнь Чарли меняется. Он винит себя в случившемся. Прошлое не дает ему покоя.
Спустя 5 лет после трагедии в город возвращается бывшая одноклассница Чарли – Тесс. Она готовится в одиночку совершить кругосветное путешествие, и каждый день выходит в море.
Чарли влюбляется в Тесс, он полон сомнений. Что важнее – прошлое, брат, которым он так дорожит, или новое чувство, способное излечить его душу?
может просто этот фильм оздан не для вашего возраста...или для более мечтательных и сентиментальных людей??
Мне фильм очень понравился, еще как только я увидела трейлер..и дело даже не в главном герое Эфроне(Который совсем не плохо играет, и у меня появилось чувство понимания и жалости)а просто фильм показался мне очень добрым и интересным...И сюжет меня немного поразил...не все смерти были предугаданны мной...)
вобщем всем девочкам от 9 до 99 советую!!!)))
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