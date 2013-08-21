Дождь навсегда
– Что может быть хуже в 15 лет, чем каникулы с отцом? Только каникулы, когда без остановки идет дождь. Спасти от такой напасти может только большое приключение. Чтобы каникулы не прошли зря, Люсия придумывает тайный план встречи с Санти, симпатичным парнем на мопеде, интерес которого она почувствовала. План требует соучастников и абсолютной тайны. Смешной, очень «девичий», а местами меланхоличный фильм, совсем как летний дождь, который льет уже неделю. «Дождь навсегда» рассказывает историю первой любви, взросления, последних каникул с родителями.
