Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Дождь навсегда - тизер
Киноафиша Трейлеры Дождь навсегда. Тизер

Дождь навсегда. Тизер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 21 августа 2013
Дождь навсегда – Что может быть хуже в 15 лет, чем каникулы с отцом? Только каникулы, когда без остановки идет дождь. Спасти от такой напасти может только большое приключение. Чтобы каникулы не прошли зря, Люсия придумывает тайный план встречи с Санти, симпатичным парнем на мопеде, интерес которого она почувствовала. План требует соучастников и абсолютной тайны. Смешной, очень «девичий», а местами меланхоличный фильм, совсем как летний дождь, который льет уже неделю. «Дождь навсегда» рассказывает историю первой любви, взросления, последних каникул с родителями.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.8 Дождь навсегда
Дождь навсегда драма, комедия, 2013, Уругвай / Мексика / Нидерланды / Германия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе - дублированный трейлер 01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе  дублированный трейлер
Нахимовцы. Янтарный берег - трейлер 01:15
Нахимовцы. Янтарный берег  трейлер
Простая случайность - дублированный трейлер 01:42
Простая случайность  дублированный трейлер
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Первый на Олимпе - трейлер 02:01
Первый на Олимпе  трейлер
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
Хищник: Планета смерти - дублированный трейлер 01:59
Хищник: Планета смерти  дублированный трейлер
Лермонтов - трейлер 01:48
Лермонтов  трейлер
Возвращение в Сайлент Хилл - teaser-trailer 00:40
Возвращение в Сайлент Хилл  teaser-trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше