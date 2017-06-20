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Ханна: Нерассказанная история буддизма - трейлер на русском языке
Киноафиша Трейлеры Ханна: Нерассказанная история буддизма. Трейлер на русском языке

Ханна: Нерассказанная история буддизма. Трейлер на русском языке

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Дата публикации: 20 июня 2017
Ханна: Нерассказанная история буддизма – Из “хиппового” Копенгагена Ханна и ее муж Оле отправляются в Катманду, где становятся единственными западными учениками 16-го Кармапы – первого сознательно перерождающегося ламы Тибета. Вдохновленные новыми знаниями, они стремятся поделиться ими со всем миром. Из Европы в Северную Америку, через крушение коммунистического режима в Восточной Европе и России, похищение Ханны и Оле партизанами в Южной Америке, сюжет фильма следует за великой женщиной по бурному, постоянно меняющемуся миру.
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7.2 Ханна: Нерассказанная история буддизма
Ханна: Нерассказанная история буддизма документальный, биография, исторический, 2014, Великобритания / Непал / Индия / Германия / Дания / Гонконг / Венгрия / Испания
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