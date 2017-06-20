Ханна: Нерассказанная история буддизма
– Из “хиппового” Копенгагена Ханна и ее муж Оле отправляются в Катманду, где становятся единственными западными учениками 16-го Кармапы – первого сознательно перерождающегося ламы Тибета. Вдохновленные новыми знаниями, они стремятся поделиться ими со всем миром. Из Европы в Северную Америку, через крушение коммунистического режима в Восточной Европе и России, похищение Ханны и Оле партизанами в Южной Америке, сюжет фильма следует за великой женщиной по бурному, постоянно меняющемуся миру.
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