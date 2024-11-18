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Тебе не убежать - trailer
Киноафиша Трейлеры Тебе не убежать. Trailer

Тебе не убежать. Trailer

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Дата публикации: 7 мая 2024
Тебе не убежать – Юная Миранда пережила страшную трагедию в прошлом, и вот в ее жизнь врывается новый кошмар: девушка становится мишенью безжалостного серийного убийцы. Чтобы спастись, ей приходится скрываться в мрачном лесу, но преследователь не отстает от нее ни на шаг... Сможет ли Миранда перехитрить убийцу, когда шансы на спасение ничтожны?  
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Weteran Mc 18 ноября 2024, 22:36
Оценка
"Тебе не убежать" - американский напряжённый триллер 2024 года повествует девушке-подростке Миранде, страдающей паническими атаками из-за пережитой страшной трагедии в прошлом. Спустя время её ожидает ещё один кошмар.
Пожилой сумасшедший серийный убийца на глазах Миранды убивает отчима. Чтобы спастись, девушка убегает в мрачный лес, а маньяк не отстаёт от неё не на шаг, преследуя по пятам. Гонка за жизнь началась!

Сюжет интересный, завлекает практически с самого начала и не отпускает до финальных титров. Сам же финал заставил попереживать чуть больше, чем сам фильм.
Шедевром я это кино назвать не могу, но снято вполне достойно. Потраченного времени не жалко.

Моя оценка: 9 из 10. 👍
18 ноября 2024, 22:36 Ответить
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5.2 Тебе не убежать
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