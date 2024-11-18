Тебе не убежать
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Юная Миранда пережила страшную трагедию в прошлом, и вот в ее жизнь врывается новый кошмар: девушка становится мишенью безжалостного серийного убийцы. Чтобы спастись, ей приходится скрываться в мрачном лесу, но преследователь не отстает от нее ни на шаг... Сможет ли Миранда перехитрить убийцу, когда шансы на спасение ничтожны?
Пожилой сумасшедший серийный убийца на глазах Миранды убивает отчима. Чтобы спастись, девушка убегает в мрачный лес, а маньяк не отстаёт от неё не на шаг, преследуя по пятам. Гонка за жизнь началась!
Сюжет интересный, завлекает практически с самого начала и не отпускает до финальных титров. Сам же финал заставил попереживать чуть больше, чем сам фильм.
Шедевром я это кино назвать не могу, но снято вполне достойно. Потраченного времени не жалко.
Моя оценка: 9 из 10. 👍
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