– Более тысячи лет назад измученная душа скиталась по Земле, полубог, получеловек — Геракл — могучий сын царя богов Зевса, совершив все 12 подвигов, потерял семью и теперь находит утешение только в кровавых битвах.
За эти годы он собирает вокруг себя шестерых таких же потерянных воинов, единственным смыслом жизни для которых стали сражения и присутствие смертельной опасности. Эти мужчины и женщина никогда не задают вопрос, где, почему или с кем они идут сражаться; только, сколько им заплатят. Зная это, фракийский царь Котис нанимает этих воинов, чтобы они обучили его солдат и сделали из них самую сильную и великую армию всех времен.
Геракл начинает сомневаться в намерениях Котиса, когда тот выводит свою армию и жертвами ее нападения становятся невинные люди соседних поселений. И тогда он принимает решение остановить обезумевшего от власти царя и его армию от похода на Грецию, а, быть может, и на сам Олимп…
Я алко-наемник-недоучка! И мне нравится это кино, и Скала, мне тоже, мать его нравится!✊
1/10
BBC DISCOVERY за их деньги- это историк рассказывающий на руинах или реконструкция из 3х человек. Давно не было такого внимательного отношения к древней истории и столь подробного отображения её в фильме. Для меня это незабываемое впечатление - как будто с помощью машины времени перемещаешься в глубь веков. Всё-таки приезжает народ к пирамидам посмотреть на пыль веков.
p.s. Допустил неточность в предыдущем посте - в руках варваров были не "фальксы", а серпы.✊
какую Иринку?
Какая на постере изображена, киноманы, блин. Ирина Шейк ее величать.
Если моск отключить, то вполне. Проходняк, но не обидный, не длинный, легкий. Геркулес не плоский вышел, во всех смыслах✊ . Лунатик к тому же. И морда львиная ему к лицу.
Смотрели в обычном варианте. Графика выглядит дешево.
Можно смотреть! Жду от скалы новые персонажы.
Картинка хорошая!
6\10
тем более она и не совсем актриса
Эт кто же ее в актрисы-то записал? Такие как она - для фурнитуры в фильмах служат. Красивые, но отстраненные.
Порезал бы он это аниме, да вставлял бы в разные части фильма, прямо Город Грехов бы получился✊
Тут это оочень аккуратно, можно разные полунамеки углядеть, провести аналогии. Это я от себя уже додумываю, но очень смешно проводить параллели, кто такой Геракл сегодня. И про демонов с Серпами. И про тренировки ополчения, и про строй ОМОНА со щитами. Все там есть✊
Да, в целом не мешает. Но был бы выбор, я всегда бы смотрел 2Д. Вопщем и так и так сойдет✊
