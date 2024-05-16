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Прикосновение - trailer
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Прикосновение. Trailer

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Дата публикации: 16 мая 2024
Прикосновение – История, охватывающая несколько десятилетий и континентов, рассказывает об эмоциональном путешествии вдовца по имени Кристофер, пытающегося найти свою первую любовь, которая исчезла 50 лет назад, прежде чем его время истечет.
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8.3 Прикосновение
Прикосновение драма, мелодрама, 2024, Исландия / Великобритания
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