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Одиссея - Промо
Киноафиша Трейлеры Одиссея. Промо

Одиссея. Промо

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Дата публикации: 4 июня 2026
Одиссея – После Троянской войны Одиссей, царь Итаки, во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своём пути Одиссей сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов.
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9164914141 9 июля 2026, 12:05
Оценка
Создатель трейлера вероятно победитель в конкурсе "как создать трейлер, чтоб никто не пошел на сам фильм". Куча мужиков в пластмассовых шлемах ходят ночью друг за другом... Очень интересно.
9 июля 2026, 12:05 Ответить
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