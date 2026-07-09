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Одиссея. Промо
Одиссея. Промо
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Дата публикации: 4 июня 2026
Одиссея
– После Троянской войны Одиссей, царь Итаки, во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своём пути Одиссей сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов.
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9164914141
9 июля 2026, 12:05
Оценка
Создатель трейлера вероятно победитель в конкурсе "как создать трейлер, чтоб никто не пошел на сам фильм". Куча мужиков в пластмассовых шлемах ходят ночью друг за другом... Очень интересно.
9 июля 2026, 12:05
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