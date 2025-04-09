Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Взрыв на Синкансэне. Trailer
Взрыв на Синкансэне. Trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 9 апреля 2025
Взрыв на Синкансэне
– Скоростной поезд в Токио грозит взорваться, если его скорость упадет ниже 100 км/ч. Администрация вступает в гонку со временем, пытаясь спасти охваченных паникой пассажиров.
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
6.4
Взрыв на Синкансэне
боевик, криминал, драма, 2025, Япония
02:24
Иллюзия обмана 3
дублированный трейлер 2
02:13
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
дублированный трейлер
02:13
Сентиментальная ценность
дублированный трейлер
00:40
Три богатыря и свет клином
тизер
02:30
Грабитель с крыши
дублированный трейлер
01:58
Маша и Медведи
трейлер
00:54
Грузовички
тизер 2
01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
дублированный трейлер
01:26
Глазами пса
дублированный трейлер
02:25
Авиатор
трейлер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail