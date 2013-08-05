Menu
Trailers
Dog's Paradise. Trailer
Dog's Paradise. Trailer
Publication date: 5 August 2013
Dog's Paradise
– Moscow, summer of 1953, three months after the death of Stalin. Two lonely children are building a home for a dog, while living in an apartment block next door to Lubianka.
6.0
Dog's Paradise
Family, 2013, Russia
01:05
