Dog's Paradise. Trailer

Publication date: 5 August 2013
Dog's Paradise – Moscow, summer of 1953, three months after the death of Stalin. Two lonely children are building a home for a dog, while living in an apartment block next door to Lubianka.
6.0 Dog's Paradise
Dog's Paradise Family, 2013, Russia
