Сказание о принцессе Кагуя - тизер
Киноафиша Трейлеры Сказание о принцессе Кагуя. Тизер

Сказание о принцессе Кагуя. Тизер

Дата публикации: 9 сентября 2014
Сказание о принцессе Кагуя – Старик, зарабатывающий на жизнь продажей бамбука, как-то раз находит в бамбуке маленькую девочку размером с палец, которая оказывается принцессой по имени Кагуя…
fanbunga 25 октября 2015, 22:56
Оказывается, мульт уже в сети.
25 октября 2015, 22:56 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:24
Очень жду. Саундтрек уже заслушала. Хисаиси однако.
16 февраля 2016, 02:24 Ответить
8.2 Сказание о принцессе Кагуя
Сказание о принцессе Кагуя анимация, аниме , 2013, Япония
