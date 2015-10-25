Меню
Сказание о принцессе Кагуя. Тизер
Сказание о принцессе Кагуя. Тизер
Дата публикации: 9 сентября 2014
Сказание о принцессе Кагуя
– Старик, зарабатывающий на жизнь продажей бамбука, как-то раз находит в бамбуке маленькую девочку размером с палец, которая оказывается принцессой по имени Кагуя…
fanbunga
25 октября 2015, 22:56
Оказывается, мульт уже в сети.
25 октября 2015, 22:56
fanbunga
16 февраля 2016, 02:24
Очень жду. Саундтрек уже заслушала. Хисаиси однако.
16 февраля 2016, 02:24
8.2
Сказание о принцессе Кагуя
анимация, аниме , 2013, Япония
Онлайн
