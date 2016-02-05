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Бобры-зомби. Трейлер
Бобры-зомби. Трейлер
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Дата публикации: 9 сентября 2014
Бобры-зомби
– Выходные, запланированные молодежью для развлечений на берегу озера и в расположенном на брегу уютном домике, оборачиваются битвой с нападающими на них бобрами-зомби.
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fanbunga
5 февраля 2016, 00:25
До коров не дошло, но мишка надкушенный был. А вот сюжетная линия с песиком потонула в мутном пруду, жаль.
Бобры озомбели не просто так, можно сказать, сама матушка-природа бобриными зубами мстит за человеческое к себе отношение.
Бобры, кстати, кукольные и свирепые. Саунтрек хороший. Песенка про бобров прям в душу запала, такая милая...
Если бы песик "выстрелил", поставила бы 9/10. А так только 8.
5 февраля 2016, 00:25
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fanbunga
16 февраля 2016, 02:24
Удивили. Я понимаю, если коровы-зомби. Лучше летающие.
16 февраля 2016, 02:24
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Бобры-зомби
ужасы, боевик, комедия, 2014, США
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Бобры озомбели не просто так, можно сказать, сама матушка-природа бобриными зубами мстит за человеческое к себе отношение.
Бобры, кстати, кукольные и свирепые. Саунтрек хороший. Песенка про бобров прям в душу запала, такая милая...
Если бы песик "выстрелил", поставила бы 9/10. А так только 8.
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