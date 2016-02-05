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Бобры-зомби - трейлер
Киноафиша Трейлеры Бобры-зомби. Трейлер

Бобры-зомби. Трейлер

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Дата публикации: 9 сентября 2014
Бобры-зомби – Выходные, запланированные молодежью для развлечений на берегу озера и в расположенном на брегу уютном домике, оборачиваются битвой с нападающими на них бобрами-зомби.
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fanbunga 5 февраля 2016, 00:25
До коров не дошло, но мишка надкушенный был. А вот сюжетная линия с песиком потонула в мутном пруду, жаль.

Бобры озомбели не просто так, можно сказать, сама матушка-природа бобриными зубами мстит за человеческое к себе отношение.

Бобры, кстати, кукольные и свирепые. Саунтрек хороший. Песенка про бобров прям в душу запала, такая милая...

Если бы песик "выстрелил", поставила бы 9/10. А так только 8.
5 февраля 2016, 00:25 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:24
Удивили. Я понимаю, если коровы-зомби. Лучше летающие.
16 февраля 2016, 02:24 Ответить
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5.4 Бобры-зомби
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