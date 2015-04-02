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З/Л/О - трейлер
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З/Л/О. Трейлер

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Дата публикации: 9 августа 2012
З/Л/О – В поисках редкой видеозаписи трое взломщиков пробираются в таинственный особняк. Хозяин ждет их у включенного телевизора и, похоже, не слишком радуется визиту. Он мертв уже несколько дней, а его странное наследие — коллекция старых видеозаписей, покоится неподалеку. Желая отыскать нужную пленку, друзья просматривают весь архив. Каждая запись погружает их в новый кошмар, настолько реальный, будто он происходит у них на глазах. И с каждой минутой где-то совсем рядом пробуждается оно, неведомое и беспощадное ЗЛО.
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Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Опять 25. Опять камера дрожит, опять снято на реальных событиях. Сколько можно. Никому не догнать Паранормальные явления 1. Они задали темп и не кто не может подхватить. Думаю будет очень скучно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ЕвгенияJ 2 апреля 2015, 12:51
фильм понравился на все 100 процентов,люблю фильмы в жанре ужасы и часто их смотрю... просмотр этого фильма перед сном,оказался крайне лишним,т.к от впечатления признаюсь не смогла уснуть всю ночь...

хотя,когда в полном недоразумении и не понимании этого фильма вышла с кинотеатра,фильм показался полным бредом...но спустя пару часов все стало на свои места....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
рамзес 2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ ТОЛЬКО МОРАЛЬНЫМ УРОДАМ !!! РЕЖИССЕРА НА КОЛ,ФИЛЬМ В ТОПКУ !!! НЕ ХОДИТЕ НА ЭТУ ПАРАШУ !!!!!! ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lemashka 2 апреля 2015, 12:51
Жесть!!! Ушли не досмотрев, т.к. мало того, что чушь, так еще и снято так, что тошнит от все время прыгающей картинки! Не тратьте зря деньги и время на этот бред!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Десткий сад, даже байки из склепа шедевр.

жаль денег и потраченного времени ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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6.2 З/Л/О
З/Л/О триллер, ужасы, 2012, США
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