З/Л/О
– В поисках редкой видеозаписи трое взломщиков пробираются в таинственный особняк. Хозяин ждет их у включенного телевизора и, похоже, не слишком радуется визиту. Он мертв уже несколько дней, а его странное наследие — коллекция старых видеозаписей, покоится неподалеку.
Желая отыскать нужную пленку, друзья просматривают весь архив. Каждая запись погружает их в новый кошмар, настолько реальный, будто он происходит у них на глазах. И с каждой минутой где-то совсем рядом пробуждается оно, неведомое и беспощадное ЗЛО.
хотя,когда в полном недоразумении и не понимании этого фильма вышла с кинотеатра,фильм показался полным бредом...но спустя пару часов все стало на свои места....✊
жаль денег и потраченного времени ✊
Авторизация по e-mail