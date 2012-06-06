Меню
Опера на льду - трейлер
Киноафиша Трейлеры Опера на льду. Трейлер

Опера на льду. Трейлер

Дата публикации: 6 июня 2012
Опера на льду – Оперы на льду  - это уникальное сочетание живой классической музыки и незабываемых пластических дуэтов мастеров фигурного катания.  Совместное выступление оркестра и всемирно известных спортсменов было записано в Вероне, где расположена Арена, крупнейший в мире оперный театр под открытым небом. Арена – это римский амфитеатр, расположенный в центре Вероны, он был построен в первом веке н.э. для боев гладиаторов и вмещает около 30 тысяч зрителей. С 18 века эта площадка используется для театральных выступлений, а  в наше время превращена в театр под открытым небом.  Впервые в истории Вероны Арена открывает свои двери для фигурного катания, переворачивая наше представление об оперной музыке. Всемирно известная площадка, Мекка оперы, была преобразована в гигантский каток и одновременно сохранила пространство для оркестра и хора из 200 человек. 
0.0 Опера на льду
Опера на льду опера, 2012, Италия
