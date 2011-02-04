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Отвези меня домой. ТВ-ролик 1
Отвези меня домой. ТВ-ролик 1
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Дата публикации: 4 февраля 2011
Отвези меня домой
– Не имеющий дальнейших целей выпускник колледжа отправляется следом за девушкой своей мечты на уик-энд в лесной трудовой лагерь, где вместе с сестрой-близняшкой и лучшим другом ему предстоит бороться с взрослением.
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