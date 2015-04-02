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Газетчик - трейлер
Киноафиша Трейлеры Газетчик. Трейлер

Газетчик. Трейлер

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Дата публикации: 2 августа 2012
Газетчик – 1969 год, Лейтли, Флорида. Уорд Джеймс, репортер «Майами таймс», возвращается с коллегой-журналистом Ярдли Эйкманом в свой родной город по просьбе загадочной женщины Шарлотты, которая ведет переписку с заключенными в камере смертников. Они проводят расследование случая Хиллари ван Веттер, охотника за аллигаторами, приговоренного к смерти за неимением достаточных доказательств. Стремясь написать резонансную статью, которая перевернет всю их карьеру, Уорд и Ярдли бороздят всю округу в компании младшего брата Уорда Джека, который работает в городке курьером и влюбляется в Шарлотту. Расследование приводит их из тюрьмы Моут Каунти в глухие болота, где тайны становятся все более жуткими. Во влажной и удушливой Флориде они убеждаются, что поиски правды могут быть чреваты большими неприятностями.
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таняc 2 апреля 2015, 12:51
ужасно ✊ не пойду...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kruchen 2 апреля 2015, 12:51
надеюсь, в фильме все правдоподобно, сам журналист по профессии и замечаю, что в кино часто журналюг показывают либо исключительно сволотами, либо какими-то несостоятельными гражданами...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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