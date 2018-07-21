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Удивительный мир Марвена - trailer
Киноафиша Трейлеры Удивительный мир Марвена. Trailer

Удивительный мир Марвена. Trailer

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Дата публикации: 21 июня 2018
Удивительный мир Марвена – История о жертве уличного нападения Марке Хоганкэмпе, который оправлялся от психологической травмы с помощью «кукольной» терапии. Во дворе своего дома он выстроил игрушечный город времён Второй мировой войны и населил его фигурками, похожими на реальных людей из своего прошлого.
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Vladimir Vasilyev 21 июля 2018, 18:37
Надеюсь сам фильм будет именно как трейлер, а не надёрганные сценки...
21 июля 2018, 18:37 Ответить
rabindranad 6 августа 2019, 12:37
Однажды в Марвеколе
Новый фильм Роберта Земекиса, создавшего легендарные картины «Назад в будущее» и «Форрест Гамп», основан на реальных событиях и рассказывает историю из жизни одного художника со странностями Марка Хоганкампа, который, став жертвой агрессивного нападения скинхедов, избивших его до полусмерти, потерял память и способность рисовать. После травмы Марк пытается учиться жить заново. Он боится появиться в зале суда или на организованной для него выставке, научившись бороться со своими страхами путём создания вымышленного мира под названием Марвен, где живут куклы, главную из которых он срисовал с себя, избавив от слабостей и наделив храбростью бойца Второй мировой войны, отважно сражающегося с фашистами (скинхедами из реального мира) вместе со своими верными подругами, прототипами окружающих его наяву женщин. Главный герой нашёл новое увлечение в создании сцен из жизни кукольной деревушки и фотофиксации событий на камеру, тем самым уходя от проблем реального мира.

С технической стороны фильм снят очень здорово, переплетение художественного фильма с анимацией создаёт красивую картинку и с первых минут погружает зрителя в визуальное волшебство, хотя со временем анимация начинает утомлять, и хочется развития сюжета в реальном мире. Главный герой, сыгранный великолепным не только комедийным, но и драматическим актёром Стивом Кареллом, проникается чувствами к новоиспечённой соседке из дома напротив Никол. Он создаёт её кукольное воплощение в вымышленном мире, однако в настоящей жизни романтическая история развития не получает и накала страстей не происходит, хотя и помогает герою переломить свой характер и начать возвращение из созданной фантазии к жизненным реалиям.

Следует отметить прекрасное музыкальное сопровождение, созданное постоянным партнёром Земекиса Аланом Сильвестри, который умеет подобрать нужный саундтрек для подчёркивания настроения той или иной сцены.

Фильм обязателен к просмотру, поскольку помимо отличной технической постановки несёт в себе призыв к доброте и человечности. Несмотря на страсть главного героя к переодеванию в женскую обувь, усматривать в этом гомосексуальность, считаю, неуместно. Скорее эта страсть обусловлена странностями художника, его отношения с женщинами, как в реальном, так и вымышленном мире, особенно с Никол, не дают сомневаться в тёплых чувствах, питаемых к представительницам слабого пола.

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6 августа 2019, 12:37 Ответить
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