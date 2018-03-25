Подлинный Вермеер
– Одаренный живописец Хан ван Мегерен влюбляется в жену чванливого искусствоведа Абрахама Бредиуса. Уязвленный эксперт использует все свое влияние и выставляет соперника бледным копиистом Рембрандта и Вермеера. Желая проучить невежественного эксперта, Ван Мегерен решается на дерзкий поступок – он пишет картину, которую выдает за неизвестную работу прославленного Вермеера. Фальшивку принимают за подлинник, а бедный художник в одночасье становится богачом. Не справившись с искушением, ван Мегерен пишет на продажу новые «шедевры» великих мастеров...
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