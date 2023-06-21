Дыхание
– Виктор, успешный бизнесмен, бывший врач, нелегально возвращается в больницу, чтобы помочь маме, заболевшей COVID-19. Рискуя жизнью и свободой, пытаясь разобраться, что это такое, он вместе с медицинским коллективом помогает больнице лучше подготовиться к удару пандемии.
Фильм "Дыхание" довольно свеженький. 2023 года рождения и только что с экранов.
Фильм мне понравился. А теперь - почему.
1. Актуальность темы. Ковид- не думаю что где то на всей планете есть хоть один человек, который так или иначе не столкнулся с этой бедой. Кто-то заболел сам, у кого-то заболели родные. Ну а если не родные, то близкие. Т.ч. все знают об этой болезни и переживали ее по своему. Опять же локдаун (то бишь карантин) мы пережили все.
2. Актерский состав. Вот лично я когда посмотрела актерский состав, поняла что знаю только Ирину Горбачеву по предыдущим ролям. Остальные имена слышала, но не видела этих актеров в других проектах. И была очень и очень приятно удивлена отличной актерской игрой всех главных и второстепенных персонажей.
Андрей Карако-главный герой - вообще выше всяких похвал. Прекрасно сыграл роль бывшего врача, подавшегося в бизнес. Лишний раз доказывая, что НАСТОЯЩИЙ врач бывшим не бывает.
3. Подвиг врачей. Когда был локдаун и потом, когда вокруг люди умирали каждый день и цифра умерших росла в геометрической прогрессии, наши врачи совершали подвиг каждый день, спасая жизни. Знаю не по наслышке, т.к. общалась с врачами из инфекционных отделений в то время. Они много чего порассказывали. Так вот, в фильме авторы постарались максимально приближенно к истине показать, тот ужас, который творился в больницах в первые дни эпидемии. Тогда, когда было не понятно, что это за вирус и как его лечить. В фильме отлично показана сначала растерянность врачей перед новой болезнью, а затем их - на мой взгляд- подвиг. Подвиг в прямом смысле этого слова, т.к. они вытягивают большую часть больных с того света.
4. Ну профессиональная точка зрения. Режиссерская и операторская работа- на твердую пятерку.
5. В связи с небольшим количеством свежих и действительно интересных картин, этот фильм заслуживает внимания.
Вывод- к просмотру решительно рекомендую.
История держала в напряжении от начала до финала. Ведь многие, как моя мама и я вместе с ней, прошли через это. Вспомнились маски, локдауны, карантины, тесты, пневмонии, ИВЛ-ы. Одним словом - тяжёлое кино, пусть и с хорошим концом.
Посмотрев фильм, хочется ещё раз поблагодарить всех медиков, спасавших жизни во время этого ужаса, а всем остальным пожелать крепкого здоровья.
Моя оценка фильму, естественно: 10 из 10. 👍
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