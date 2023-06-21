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Дыхание - трейлер
Киноафиша Трейлеры Дыхание. Трейлер

Дыхание. Трейлер

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Дата публикации: 15 мая 2023
Дыхание – Виктор, успешный бизнесмен, бывший врач, нелегально возвращается в больницу, чтобы помочь маме, заболевшей COVID-19. Рискуя жизнью и свободой, пытаясь разобраться, что это такое, он вместе с медицинским коллективом помогает больнице лучше подготовиться к удару пандемии.
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Юрий Чистяков-Чернов 21 июня 2023, 07:40
Оценка
Одна из самых актуальных тем, ну кроме войны украинской(т.е.сво). Пока карона непобедима, но надо бороться, искать.
21 июня 2023, 07:40 Ответить
Comon 23 июня 2023, 09:54
Оценка
Фильм полезный, но слишком простой и лёгкий. Думаю вся жесть ещё впереди
23 июня 2023, 09:54 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 25 июня 2023, 00:06
Оценка
Отличный фильм! При всей трагичности, с юмором. Главный врач 60+ в зоне риска, спасал только свою шкуру!!! А сколько на самом деле таких было врачей? Но большинство у нас, как обычно самоотверженные, готовые на все! И платных палат, действительно не было на правительственном уровне! Все были равны перед опасностью! Как мы пережили эти труднейшие времена?
25 июня 2023, 00:06 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2023, 12:12
в ответ на сообщение Марина Пурахина (Щукина) от 25 июня 2023, 00:06
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
25 июня 2023, 12:12 Ответить
User 28 июня 2023, 16:33
Оценка
супер
28 июня 2023, 16:33 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2023, 11:26
в ответ на сообщение User от 28 июня 2023, 16:33
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
29 июня 2023, 11:26 Ответить
User 4 июля 2023, 05:41
Оценка
Посмотрела трейлер, как по мне фильм крутой
4 июля 2023, 05:41 Ответить
9215617190 11 июля 2023, 08:24
Оценка
Интересный фильмец
11 июля 2023, 08:24 Ответить
marina-belaya-85 11 июля 2023, 19:45
Оценка
Достойный фильм... Динамичный, без лишних "соплей", но мне очень откликнулось, даже носом шмыгала... Вся команда молодцы!
11 июля 2023, 19:45 Ответить
DM N 14 июля 2023, 17:58
Оценка
прекрасный фильм 😊
14 июля 2023, 17:58 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2023, 18:44
в ответ на сообщение marina-belaya-85 от 11 июля 2023, 19:45
Добрый вечер! Спасибо, что поделились мнением!
14 июля 2023, 18:44 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2023, 18:45
в ответ на сообщение DM N от 14 июля 2023, 17:58
Здравствуй! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
14 июля 2023, 18:45 Ответить
inna-ros-3 27 июля 2023, 10:37
Оценка
Три звезды, только за актёрский состав
27 июля 2023, 10:37 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:29
в ответ на сообщение inna-ros-3 от 27 июля 2023, 10:37
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 июля 2023, 11:29 Ответить
lora.rozlin 14 августа 2023, 10:23
Оценка
К просмотру рекомендую

Фильм "Дыхание" довольно свеженький. 2023 года рождения и только что с экранов.

Фильм мне понравился. А теперь - почему.

1. Актуальность темы. Ковид- не думаю что где то на всей планете есть хоть один человек, который так или иначе не столкнулся с этой бедой. Кто-то заболел сам, у кого-то заболели родные. Ну а если не родные, то близкие. Т.ч. все знают об этой болезни и переживали ее по своему. Опять же локдаун (то бишь карантин) мы пережили все.

2. Актерский состав. Вот лично я когда посмотрела актерский состав, поняла что знаю только Ирину Горбачеву по предыдущим ролям. Остальные имена слышала, но не видела этих актеров в других проектах. И была очень и очень приятно удивлена отличной актерской игрой всех главных и второстепенных персонажей.

Андрей Карако-главный герой - вообще выше всяких похвал. Прекрасно сыграл роль бывшего врача, подавшегося в бизнес. Лишний раз доказывая, что НАСТОЯЩИЙ врач бывшим не бывает.

3. Подвиг врачей. Когда был локдаун и потом, когда вокруг люди умирали каждый день и цифра умерших росла в геометрической прогрессии, наши врачи совершали подвиг каждый день, спасая жизни. Знаю не по наслышке, т.к. общалась с врачами из инфекционных отделений в то время. Они много чего порассказывали. Так вот, в фильме авторы постарались максимально приближенно к истине показать, тот ужас, который творился в больницах в первые дни эпидемии. Тогда, когда было не понятно, что это за вирус и как его лечить. В фильме отлично показана сначала растерянность врачей перед новой болезнью, а затем их - на мой взгляд- подвиг. Подвиг в прямом смысле этого слова, т.к. они вытягивают большую часть больных с того света.

4. Ну профессиональная точка зрения. Режиссерская и операторская работа- на твердую пятерку.

5. В связи с небольшим количеством свежих и действительно интересных картин, этот фильм заслуживает внимания.

Вывод- к просмотру решительно рекомендую.
14 августа 2023, 10:23 Ответить
Weteran Mc 21 июня 2024, 00:42
Оценка
Сегодня посмотрел новую отечественную медицинскую драму «Дыхание», посвященную докторам, боровшимся с пандемией Covid-19.
История держала в напряжении от начала до финала. Ведь многие, как моя мама и я вместе с ней, прошли через это. Вспомнились маски, локдауны, карантины, тесты, пневмонии, ИВЛ-ы. Одним словом - тяжёлое кино, пусть и с хорошим концом.
Посмотрев фильм, хочется ещё раз поблагодарить всех медиков, спасавших жизни во время этого ужаса, а всем остальным пожелать крепкого здоровья.
Моя оценка фильму, естественно: 10 из 10. 👍
21 июня 2024, 00:42 Ответить
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