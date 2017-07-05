Гиппопотам
– Низвергнутый поэт, страстный любитель виски и дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение от своей крестной дочери. Он должен отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений, всполошивших аристократическое семейство. В центре этих событий оказывается младший сын лорда Логан – ангельский подросток с необузданной сексуальной фантазией. Прожженный скептик и циник Тэд горит желанием вывести всех на чистую воду, однако разгадка «тайны без преступления» приводит к поразительным последствиям.
Яркая интеллектуальная комедия «Гиппопотам» Джона Дженкса – настоящий подарок для любителей британского юмора. Фильм снят по одноименному роману Стивена Фрая, что само по себе служит отличной рекламой. Фрай написал сатиру об аристократии, желании быть особенным, иллюзиях и заблуждениях (а может и банальной глупости и слепоте), о «казаться» и «быть» и месте поэзии в нашем прозаическом мире.
Почерк известного комика угадывается уже с первых минут картины. Главный герой фильма – поэт в отставке, а ныне журналист-критик Тед Уоллес (Роджер Адамс) уж больно похож на самого Стивена характером и внешностью. Увидев Теда, понимаешь: вот он, гиппопотам, толстокожий циник, любитель выпивки и красивых женщин. Выпив лишнего на премьере, критик не скрывает своих эмоций и называет действо «жидким дерьмом» (да-да, гражданин поэт ругается смачно, систематически, но всегда к месту). Увольнение (см. свобода) Теда не расстраивает. В баре ныне беззаботный журналист встречает свою крестницу Джейн, больную лейкемией (Эмили Беррингтон). Девушка предлагает крестному отцу большие деньги: гиппопотаму нужно всего лишь разведать секрет чудес, происходящих в поместье его школьного товарища. Да вот только сам Тед не верит в чудеса… Однако баснословная сумма заставляет толстокожего британца «искать то, не знаю что».
Итак, в поместье творятся невероятные вещи, а чудотворцем провозглашают юного Девида (Томми Найт) – крестника Теда. Мальчонка мечтает стать поэтом, показывает свои отвратительные по мнению крестного стихи, но при этом ведет себя довольно странно. Как же он умудряется совершать нечто сверхъестественное?
Родители и гости, образованные представители высшего общества, все как один поддерживают игру мальчика в «избранного», «целителя», «супермена», тем самым питая его ненасытное эго. Но Тед вне лагеря уверовавших: он смотрит на происходящее трезво, хотя при этом у него никак не получается завязать с выпивкой. Наблюдения и дедукция в итоге лишь подтверждают подозрения гиппопотама: чудеса – это фикция, а чудотворец – всего-навсего озабоченный подросток.
Безусловно, есть в картине и драматические моменты. Несмотря на веру в чудесные исцеления, умирает Джейн. Сложно принимают горькую правду так и неисцелившиеся больные. Однако после всей этой чудесной истории
Тед снова начинает писать стихи, а свое вдохновение он принимает за настоящее чудо. Да-да, этот гиппопотам действительно полон чудес.
«Гиппопотам» – поучительный и невероятно смешной фильм, с которым время пролетит незаметно. 9 из 10.
