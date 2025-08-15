Меню
Орудия – Все дети из одного школьного класса, за исключением одного ребёнка, одновременно и бесследно исчезают. Местные жители и семьи пытаются понять, что или кто стал причиной их исчезновения.
zateinik911 15 августа 2025, 17:38
Оценка
А мне понравился фильм! И посмеяться, и испугаться. Рекомендую!
15 августа 2025, 17:38 Ответить
Владислав Ермолаев 16 августа 2025, 00:28
в ответ на сообщение zateinik911 от 15 августа 2025, 17:38
Оценка
Его уже в нижнем Новгороде показывают ? Или из какого вы города?
16 августа 2025, 00:28 Ответить
spmarka 17 августа 2025, 17:11
Оценка
дааа, это четко!
17 августа 2025, 17:11 Ответить
18 августа 2025, 00:49
Тётя Мотя
18 августа 2025, 00:49 Ответить
zateinik911 19 августа 2025, 02:08
в ответ на сообщение Владислав Ермолаев от 16 августа 2025, 00:28
Оценка
Я из Иркутска.
19 августа 2025, 02:08 Ответить
Comon 19 августа 2025, 02:24
Оценка
Отличное развитие сюжета, ну прям не к чему придраться, смотришь открыв рот все два часа и думаешь с междометиями, да этож круче самого батюшки Кинга, так и растак. Но наступает быстрая развязка, и понимаешь, нее пока не Кинг еще, но был близок. Бролин - как всегда, и особенно Джулия Гарнир - супер сыграли, да и все второстепенные роли - как на подбор, глаза разбегаются сколько суперских типажей
19 августа 2025, 02:24 Ответить
Temeter 20 августа 2025, 10:42
Оценка
Фильм вышел знатный.
Весь хронометраж держит в напряжении, радует картикной, иногда нагло пугает и под конец обескураживает резкими поворотами.
Актерам веришь, разбитому на главы повествованию тоже.
Советую сходить, если вы не сильно боитесь крови и скриммеров, которых здесь не очень-то и много.
20 августа 2025, 10:42 Ответить
User 27 августа 2025, 20:45
Оценка
Так всё хорошо шло! Так всё завязывалось! И вдруг шо то там в финале налепили, накрутили, черт ногу сломит, но зал поржал. Как будто режисёр над нами пошутил, как над маленькими детьми, выпрыгнув из шкафа с криками - бубубубубубу обосрались? 😂 Ну собстенно и финал 😂
27 августа 2025, 20:45 Ответить
klojn1989 28 августа 2025, 06:59
Оценка
Мне очень понравился фильм, держал в напряжении. Прекрасная игра актёров! Прекрасно снят и скримеров вмеру.
28 августа 2025, 06:59 Ответить
abdrth 29 августа 2025, 15:14
Оценка
Шёл на фильм с нулевыми ожиданиями, ничего не зная про него. Получил очень хорошие впечатления. Сидишь и думаешь: «видел подобные сцены тыщу раз и знаю, чем кончится», а фильм такой: «Неа». Одной тихой ночью 17 детей из одного класса местной школы одновременно вскочили с кроватей и убежали из домов. Фильм ведёт повествование о происходящем до и после этого с точки зрения нескольких персонажей. Первая часть истории повествует о классной руководительнице сбежавших детишек, к которой у родителей в первую очередь возникли вопросы, и первое, что приходит на ум - это что сейчас будут толкать про сильную женщину, столкнувшуюся с предрассудками. Но не тут-то было. Вторая глава ведёт повествование от лица бати одного из пропавших детей, и ты думаешь: «ну наверно щас поднимут проблемы воспитания в современных семьях, или какую-то такую заезжанную телегу». Как бы не так. Потом история про местного копа, тоже вопреки ожиданиям зрителя. И ещё три или четыре истории. В итоге каждый подсюжет умело строит в голове у зрителя ложные ожидания, и все их разрушает в концовке, так что первую половину фильма вообще трудно сказать, про что же он. Несмотря на относительно сложную конструкцию фильма, в нём трудно запутаться, и сюжет оказывается простым и про вполне конкретные вещи. Хотя до последней четверти фильма мне было непонятно, что же именно произошло с детьми. В общем это неожиданно очень качественное кино, способное держать саспенс на всём протяжении и иногда пробирать до мурашек
29 августа 2025, 15:14 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:45
в ответ на сообщение zateinik911 от 15 августа 2025, 17:38
Очень рады были прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
31 августа 2025, 23:45 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:45
в ответ на сообщение от 18 августа 2025, 00:49
Там и такое есть? 😮
31 августа 2025, 23:45 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:46
в ответ на сообщение Comon от 19 августа 2025, 02:24
Рады, что фильм произвёл на вас такое впечатление!
31 августа 2025, 23:46 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:46
в ответ на сообщение User от 27 августа 2025, 20:45
Ну, бывает!
31 августа 2025, 23:46 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:47
в ответ на сообщение abdrth от 29 августа 2025, 15:14
Рады, что фильму удалось выйти в плюс!
31 августа 2025, 23:47 Ответить
Ольга Куприна 1 сентября 2025, 21:39
Оценка
Давно не видела такого идеального ужастика/триллера с элементами комедии. Выше всяких похвал сюжет, скримеры, игра актеров и напряженная атмосфера
1 сентября 2025, 21:39 Ответить
Владимир Дорофеев 2 сентября 2025, 18:41
Оценка
Фильм реально очень интересный и необычный, советую всем, прям зашло как надо! 👍👍👍
2 сентября 2025, 18:41 Ответить
dasazabotina6 3 сентября 2025, 18:30
Оценка
это шикарно
3 сентября 2025, 18:30 Ответить
User 14 сентября 2025, 23:58
Оценка
Как по мне, так довольно интересный! Необычный сюжет и и сама тема. Концовка немного сумасшедшая, но особо не портит)
14 сентября 2025, 23:58 Ответить
Макс Слепов 16 сентября 2025, 09:42
Оценка
Фильм начинается через полтора часа и превращается в комедию
16 сентября 2025, 09:42 Ответить
Киноафиша.инфо 25 сентября 2025, 15:22
в ответ на сообщение Ольга Куприна от 1 сентября 2025, 21:39
Рады, что фильм попугал вас от души!
25 сентября 2025, 15:22 Ответить
Киноафиша.инфо 25 сентября 2025, 15:22
в ответ на сообщение Владимир Дорофеев от 2 сентября 2025, 18:41
Последуем совету!
25 сентября 2025, 15:22 Ответить
Киноафиша.инфо 25 сентября 2025, 15:22
в ответ на сообщение dasazabotina6 от 3 сентября 2025, 18:30
А могло быть иначе? 😁
25 сентября 2025, 15:22 Ответить
Киноафиша.инфо 25 сентября 2025, 15:23
в ответ на сообщение Макс Слепов от 16 сентября 2025, 09:42
Вот это реально хоррор 😁
25 сентября 2025, 15:23 Ответить
Weteran Mc 2 ноября 2025, 04:44
Оценка
"Орудия" - американская детективная история с элементами ужасов 2025 года.

Сюжет повествует о провинциальном американском городке, в котором таинственно исчезают 17 детей из одного и того же класса младшей школы, кроме восемнадцатого ученика.
Спустя месяц у полиции нет никаких версий.
Родители пропавших детей начинают подозревать классного руководителя, который недавно начал работать в этом классе.

Кино начинается, как немного затянутая детективная история, рассказанная несколькими основными героями по очереди.
Когда становится ясно кто виноват, фильм переходит в стадию экшена, состоящего из ужасов наполовину с комедией. По крайней мере от этого безумия мне было жутко и смешно.
Посмотрев это "чудо", в уме стоял один вопрос: "Под чем был сценарист, когда писал сценарий ко второй половине фильма?"

Так как данное кино хоть как-то меня заинтересовало, не буду судить его очень строго.

Моя оценка: 6 из 10.
2 ноября 2025, 04:44 Ответить
Николай Михайлов 6 февраля 2026, 00:02
Оценка
Актерская игра на лучшем уровне, но все остальное печально. Очень много вопросов:
-Не понятно история главной злодейки -Почему эта глупая женщина решила украсить 17 детей из одного класса? Это же явно глупо со стороны «ведьмы».
- Много не раскрыто на счет ее «колдовства». Что это за ветки и дерево которые она использует?
-Почему когда мать мальчика срезала прядь волос со спящей учительнице в машине, не воспользовалась ею для колдовства(скорее это было сделано для красивого и эпичного кадра, но все равно такое…)?
- И самый волнующий вопрос: Почему после смерти ведьмы в себя пришёл только отец мальчика, а дети и родители также остались под влиянием колдовства?

В целом если все это отбросить и смотреть не думая головой, пойдет.
6 февраля 2026, 00:02 Ответить
Елена Наумчик 21 февраля 2026, 08:29
Оценка
Купилась на отзывы вначале комментариев...Кто их писал? Хотя ладно.. о вкусах не спорят...Фильм нудный. вялотекущий,динамика появляется спустя полтора часа.Смотрела его 2 дня(в первый заснула от нудятины.поэтому досматривала потом) просто из желания как то понять позитивные отзывы.К сожалению восторгов так и не разделила..Если учитывать,что бывают и хуже,то 2-3 балла из 10.
21 февраля 2026, 08:29 Ответить
Киноафиша.инфо 23 февраля 2026, 16:15
в ответ на сообщение Николай Михайлов от 6 февраля 2026, 00:02
Нужно пересмотреть, тогда, возможно, ответы найдутся!
23 февраля 2026, 16:15 Ответить
Киноафиша.инфо 23 февраля 2026, 16:16
в ответ на сообщение Елена Наумчик от 21 февраля 2026, 08:29
Что же, не каждый фильм может быть по вкусу 🙌 Желаем вам найти своё кино 😉
23 февраля 2026, 16:16 Ответить
