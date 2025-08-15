Меню
Орудия. Teaser
Орудия. Teaser
22 апреля 2025
Орудия
– Все дети из одного школьного класса, за исключением одного ребёнка, одновременно и бесследно исчезают. Местные жители и семьи пытаются понять, что или кто стал причиной их исчезновения.
Все трейлеры фильма
дублированный трейлер 2
trailer 2
дублированный трейлер
trailer
zateinik911
15 августа 2025, 17:38
А мне понравился фильм! И посмеяться, и испугаться. Рекомендую!
15 августа 2025, 17:38
Владислав Ермолаев
16 августа 2025, 00:28
в ответ на сообщение
zateinik911 от 15 августа 2025, 17:38
Его уже в нижнем Новгороде показывают ? Или из какого вы города?
16 августа 2025, 00:28
spmarka
17 августа 2025, 17:11
дааа, это четко!
17 августа 2025, 17:11
18 августа 2025, 00:49
Тётя Мотя
18 августа 2025, 00:49
zateinik911
19 августа 2025, 02:08
в ответ на сообщение
Владислав Ермолаев от 16 августа 2025, 00:28
Я из Иркутска.
19 августа 2025, 02:08
Comon
19 августа 2025, 02:24
Отличное развитие сюжета, ну прям не к чему придраться, смотришь открыв рот все два часа и думаешь с междометиями, да этож круче самого батюшки Кинга, так и растак. Но наступает быстрая развязка, и понимаешь, нее пока не Кинг еще, но был близок. Бролин - как всегда, и особенно Джулия Гарнир - супер сыграли, да и все второстепенные роли - как на подбор, глаза разбегаются сколько суперских типажей
19 августа 2025, 02:24
Temeter
20 августа 2025, 10:42
Фильм вышел знатный.
Весь хронометраж держит в напряжении, радует картикной, иногда нагло пугает и под конец обескураживает резкими поворотами.
Актерам веришь, разбитому на главы повествованию тоже.
Советую сходить, если вы не сильно боитесь крови и скриммеров, которых здесь не очень-то и много.
20 августа 2025, 10:42
User
27 августа 2025, 20:45
Так всё хорошо шло! Так всё завязывалось! И вдруг шо то там в финале налепили, накрутили, черт ногу сломит, но зал поржал. Как будто режисёр над нами пошутил, как над маленькими детьми, выпрыгнув из шкафа с криками - бубубубубубу обосрались? 😂 Ну собстенно и финал 😂
27 августа 2025, 20:45
klojn1989
28 августа 2025, 06:59
Мне очень понравился фильм, держал в напряжении. Прекрасная игра актёров! Прекрасно снят и скримеров вмеру.
28 августа 2025, 06:59
abdrth
29 августа 2025, 15:14
Шёл на фильм с нулевыми ожиданиями, ничего не зная про него. Получил очень хорошие впечатления. Сидишь и думаешь: «видел подобные сцены тыщу раз и знаю, чем кончится», а фильм такой: «Неа». Одной тихой ночью 17 детей из одного класса местной школы одновременно вскочили с кроватей и убежали из домов. Фильм ведёт повествование о происходящем до и после этого с точки зрения нескольких персонажей. Первая часть истории повествует о классной руководительнице сбежавших детишек, к которой у родителей в первую очередь возникли вопросы, и первое, что приходит на ум - это что сейчас будут толкать про сильную женщину, столкнувшуюся с предрассудками. Но не тут-то было. Вторая глава ведёт повествование от лица бати одного из пропавших детей, и ты думаешь: «ну наверно щас поднимут проблемы воспитания в современных семьях, или какую-то такую заезжанную телегу». Как бы не так. Потом история про местного копа, тоже вопреки ожиданиям зрителя. И ещё три или четыре истории. В итоге каждый подсюжет умело строит в голове у зрителя ложные ожидания, и все их разрушает в концовке, так что первую половину фильма вообще трудно сказать, про что же он. Несмотря на относительно сложную конструкцию фильма, в нём трудно запутаться, и сюжет оказывается простым и про вполне конкретные вещи. Хотя до последней четверти фильма мне было непонятно, что же именно произошло с детьми. В общем это неожиданно очень качественное кино, способное держать саспенс на всём протяжении и иногда пробирать до мурашек
29 августа 2025, 15:14
Киноафиша.инфо
31 августа 2025, 23:45
в ответ на сообщение
zateinik911 от 15 августа 2025, 17:38
Очень рады были прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
31 августа 2025, 23:45
Киноафиша.инфо
31 августа 2025, 23:45
в ответ на сообщение
от 18 августа 2025, 00:49
Там и такое есть? 😮
31 августа 2025, 23:45
Киноафиша.инфо
31 августа 2025, 23:46
в ответ на сообщение
Comon от 19 августа 2025, 02:24
Рады, что фильм произвёл на вас такое впечатление!
31 августа 2025, 23:46
Киноафиша.инфо
31 августа 2025, 23:46
в ответ на сообщение
User от 27 августа 2025, 20:45
Ну, бывает!
31 августа 2025, 23:46
Киноафиша.инфо
31 августа 2025, 23:47
в ответ на сообщение
abdrth от 29 августа 2025, 15:14
Рады, что фильму удалось выйти в плюс!
31 августа 2025, 23:47
Ольга Куприна
1 сентября 2025, 21:39
Давно не видела такого идеального ужастика/триллера с элементами комедии. Выше всяких похвал сюжет, скримеры, игра актеров и напряженная атмосфера
1 сентября 2025, 21:39
Владимир Дорофеев
2 сентября 2025, 18:41
Фильм реально очень интересный и необычный, советую всем, прям зашло как надо! 👍👍👍
2 сентября 2025, 18:41
dasazabotina6
3 сентября 2025, 18:30
это шикарно
3 сентября 2025, 18:30
User
14 сентября 2025, 23:58
Как по мне, так довольно интересный! Необычный сюжет и и сама тема. Концовка немного сумасшедшая, но особо не портит)
14 сентября 2025, 23:58
Макс Слепов
16 сентября 2025, 09:42
Фильм начинается через полтора часа и превращается в комедию
16 сентября 2025, 09:42
Киноафиша.инфо
25 сентября 2025, 15:22
в ответ на сообщение
Ольга Куприна от 1 сентября 2025, 21:39
Рады, что фильм попугал вас от души!
25 сентября 2025, 15:22
Киноафиша.инфо
25 сентября 2025, 15:22
в ответ на сообщение
Владимир Дорофеев от 2 сентября 2025, 18:41
Последуем совету!
25 сентября 2025, 15:22
Киноафиша.инфо
25 сентября 2025, 15:22
в ответ на сообщение
dasazabotina6 от 3 сентября 2025, 18:30
А могло быть иначе? 😁
25 сентября 2025, 15:22
Киноафиша.инфо
25 сентября 2025, 15:23
в ответ на сообщение
Макс Слепов от 16 сентября 2025, 09:42
Вот это реально хоррор 😁
25 сентября 2025, 15:23
Weteran Mc
2 ноября 2025, 04:44
"Орудия" - американская детективная история с элементами ужасов 2025 года.
Сюжет повествует о провинциальном американском городке, в котором таинственно исчезают 17 детей из одного и того же класса младшей школы, кроме восемнадцатого ученика.
Спустя месяц у полиции нет никаких версий.
Родители пропавших детей начинают подозревать классного руководителя, который недавно начал работать в этом классе.
Кино начинается, как немного затянутая детективная история, рассказанная несколькими основными героями по очереди.
Когда становится ясно кто виноват, фильм переходит в стадию экшена, состоящего из ужасов наполовину с комедией. По крайней мере от этого безумия мне было жутко и смешно.
Посмотрев это "чудо", в уме стоял один вопрос: "Под чем был сценарист, когда писал сценарий ко второй половине фильма?"
Так как данное кино хоть как-то меня заинтересовало, не буду судить его очень строго.
Моя оценка: 6 из 10.
2 ноября 2025, 04:44
Николай Михайлов
6 февраля 2026, 00:02
Актерская игра на лучшем уровне, но все остальное печально. Очень много вопросов:
-Не понятно история главной злодейки -Почему эта глупая женщина решила украсить 17 детей из одного класса? Это же явно глупо со стороны «ведьмы».
- Много не раскрыто на счет ее «колдовства». Что это за ветки и дерево которые она использует?
-Почему когда мать мальчика срезала прядь волос со спящей учительнице в машине, не воспользовалась ею для колдовства(скорее это было сделано для красивого и эпичного кадра, но все равно такое…)?
- И самый волнующий вопрос: Почему после смерти ведьмы в себя пришёл только отец мальчика, а дети и родители также остались под влиянием колдовства?
В целом если все это отбросить и смотреть не думая головой, пойдет.
6 февраля 2026, 00:02
Елена Наумчик
21 февраля 2026, 08:29
Купилась на отзывы вначале комментариев...Кто их писал? Хотя ладно.. о вкусах не спорят...Фильм нудный. вялотекущий,динамика появляется спустя полтора часа.Смотрела его 2 дня(в первый заснула от нудятины.поэтому досматривала потом) просто из желания как то понять позитивные отзывы.К сожалению восторгов так и не разделила..Если учитывать,что бывают и хуже,то 2-3 балла из 10.
21 февраля 2026, 08:29
Киноафиша.инфо
23 февраля 2026, 16:15
в ответ на сообщение
Николай Михайлов от 6 февраля 2026, 00:02
Нужно пересмотреть, тогда, возможно, ответы найдутся!
23 февраля 2026, 16:15
Киноафиша.инфо
23 февраля 2026, 16:16
в ответ на сообщение
Елена Наумчик от 21 февраля 2026, 08:29
Что же, не каждый фильм может быть по вкусу 🙌 Желаем вам найти своё кино 😉
23 февраля 2026, 16:16
7.6
Орудия
драма, ужасы, детектив, 2025, США
