Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Как приручить дракона 2 - ролик о создании с русскими субтитрами
Киноафиша Трейлеры Как приручить дракона 2. Ролик о создании с русскими субтитрами

Как приручить дракона 2. Ролик о создании с русскими субтитрами

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 30 мая 2014
Как приручить дракона 2 – С момента примирения викингов и драконов прошло пять лет. Пока Астрид, Сморкала и остальные ребята проводят время соревнуясь друг с другом в популярных на острове драконьих гонках, Иккинг и Беззубик путешествуют по небу, составляя карту неизвестных мест. Когда одно из их приключений приводит к открытию тайной ледяной пещеры, которая является домом для сотен ранее невиданных диких драконов и таинственного драконьего всадника, два друга оказываются в центре битвы за защиту мира.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Оригинал, пожалуй, остаётся лучшим мультфильмом за последние лет десять, если не больше. Но сиквелы всегда вызывают недоверие. Как бы всё не испортили.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

8.0 Как приручить дракона 2
Как приручить дракона 2 комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения, 2014, США
Укради мою мечту - трейлер 01:57
Укради мою мечту  трейлер
Яга на нашу голову - тизер 01:18
Яга на нашу голову  тизер
Семейное счастье - трейлер 01:42
Семейное счастье  трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Девушка Миллера - trailer 02:22
Девушка Миллера  trailer
Семейный призрак - трейлер 02:23
Семейный призрак  трейлер
Воображаемый друг - trailer 02:04
Воображаемый друг  trailer
Алиса в стране чудес - тизер-трейлер 01:12
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
Затерянное место - дублированный трейлер 01:16
Затерянное место  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше