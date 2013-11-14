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То, что мы делаем ради любви - трейлер
Киноафиша Трейлеры То, что мы делаем ради любви. Трейлер

То, что мы делаем ради любви. Трейлер

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Дата публикации: 14 ноября 2013
То, что мы делаем ради любви – Ничто не меняет нашу жизнь так, как это делает любовь. Перемен не избежал и главный герой фильма – Тойво. Наивный, он полюбил женщину, которая разбила немало мужских сердец. Непостоянная и отчаянная, она удерживает этих мужчин вокруг себя, но не принадлежит ни одному из них. Эта история, о любви и одиночестве, об ожидании  и предательстве. О том, как  люди совершают необдуманные поступки, и на хрупкие плечи детей ложатся взрослые проблемы. Куда приведут героев их чувства? На что они готовы пойти ради любви?..
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