То, что мы делаем ради любви
– Ничто не меняет нашу жизнь так, как это делает любовь. Перемен не избежал и главный герой фильма – Тойво. Наивный, он полюбил женщину, которая разбила немало мужских сердец. Непостоянная и отчаянная, она удерживает этих мужчин вокруг себя, но не принадлежит ни одному из них. Эта история, о любви и одиночестве, об ожидании и предательстве. О том, как люди совершают необдуманные поступки, и на хрупкие плечи детей ложатся взрослые проблемы. Куда приведут героев их чувства? На что они готовы пойти ради любви?..
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