Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Злая: Сказка о ведьме Запада - trailer
Киноафиша Трейлеры Злая: Сказка о ведьме Запада. Trailer

Злая: Сказка о ведьме Запада. Trailer

🧡 1
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 15 мая 2024
Злая: Сказка о ведьме Запада – Яркое переосмысление классического "Волшебник из страны Оз". Фильм рассказывает ранее неизвестные истории самых известных персонажей Оз, а именно: Злой Ведьмы Запада, и Глинды, Хорошей ведьмы.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
miraszhumashev.mz 17 июня 2024, 22:46
Оценка
Жду этот шедевр у нас в стране😍
17 июня 2024, 22:46 Ответить
Айназ Бикбаев 22 июля 2024, 11:33
Эх, только из-за Арианы Гранде)))
22 июля 2024, 11:33 Ответить
vad110313 12 ноября 2024, 08:59
Оценка
Гоголь
12 ноября 2024, 08:59 Ответить
User 15 ноября 2024, 16:48
Оценка
как же я жду
15 ноября 2024, 16:48 Ответить
Киноафиша.инфо 15 ноября 2024, 18:51
в ответ на сообщение User от 15 ноября 2024, 16:48
Уже скоро 🤩
15 ноября 2024, 18:51 Ответить
User 24 ноября 2024, 10:20
Оценка
ждуу🥰🩷
24 ноября 2024, 10:20 Ответить
User 28 ноября 2024, 14:53
Оценка
скажите, пожалуйста, а будут ли у нас показывать фильм?(
28 ноября 2024, 14:53 Ответить
Киноафиша.инфо 28 ноября 2024, 19:19
в ответ на сообщение User от 28 ноября 2024, 14:53
Конечно 🙌
28 ноября 2024, 19:19 Ответить
Lunar Loomie 28 ноября 2024, 21:06
Оценка
восторг!
28 ноября 2024, 21:06 Ответить
Lunar Loomie 28 ноября 2024, 21:07
Оценка
😍
28 ноября 2024, 21:07 Ответить
Киноафиша.инфо 29 ноября 2024, 19:14
в ответ на сообщение Lunar Loomie от 28 ноября 2024, 21:06
Теперь надо посмотреть Джокер 2, тоже отличный мюзикл 😁
29 ноября 2024, 19:14 Ответить
Данил Мазунин 30 ноября 2024, 19:41
кто то знает, это дубляж или субтитры?
и если дубляж,то песни тоже с переводом ?
30 ноября 2024, 19:41 Ответить
Юлия Рудакова 1 декабря 2024, 18:28
Оценка
Это ужас. Не тратьте свое время. Ушли через час, он длится почти три, а надо было уйти раньше.

Вся повесточка - негры, сексуальные меньшинства, инвалиды, чувак под 40 в роли главного героя - студента. Отвратительные песни.
1 декабря 2024, 18:28 Ответить
Александру Дедин 1 декабря 2024, 18:44
Оценка
Это не фильм , сколько можно петь и петь , аж голова болела , не советую
1 декабря 2024, 18:44 Ответить
Киноафиша.инфо 1 декабря 2024, 19:13
в ответ на сообщение Александру Дедин от 1 декабря 2024, 18:44
Мюзикл момент 🙉
1 декабря 2024, 19:13 Ответить
aurora.forever786 2 декабря 2024, 16:20
Оценка
Красиво, музыки много, но не тот шедевр, которого ждала. Надеюсь, вторая часть будет лучше. Поэтому 4🌟
2 декабря 2024, 16:20 Ответить
aurora.forever786 2 декабря 2024, 16:22
Оценка
Красиво, музыки много. Но тот шедевр, которого ждала так долго. Надеюсь, вторая часть будет лучше. Поэтому 4🌟.
2 декабря 2024, 16:22 Ответить
lena.akhanova 6 декабря 2024, 01:05
Оценка
Скучно, ужас, чуть не уснула .. Не советую время потрачено впустую, послевкусие фу..., и деньги, но время дороже
6 декабря 2024, 01:05 Ответить
User 9 декабря 2024, 21:18
Оценка
Самый ужасный кино что либо я смотрела в своей жизни
9 декабря 2024, 21:18 Ответить
olgaivanova238 9 декабря 2024, 23:00
Оценка
Сначала я не понимала описывали ситуацию как она главная героиня ум#рла. Вырвали из конца кусок и ничего не понятно затем показали детство и учёбу в университете. При чём ошибка перевода говорят то колледж то универ. Причём название у университета ну не будем вдаваться в подробности что мне напоминает ((. А урок почему нельзя было другой показать для разнообразия с человеческим учителем❓ почему(( и когда увольняли этого животного обращались к нему плохо(( И если уж показан 19 век во времена учёбы Эфальбы, то почему презентация на уроке присутствует❓❓ И почему большую часть фильма весь фокус был на подруге ведьмы а не на самой ведьме❓❓ в чём прикол создать такой бред❓ а что касается неудачного взлёта воздушного шара я вообще молчу. А вот полёт на метле я бы в 3 д посмотрела. ВЫПУСТИТЕ ЭТО В 3D ПОЖАЛУЙСТА+++ в целом просмотр я бы сравнила с американскими горками. Да может фильм шедевр и люди старались только я ожидала немного большего. Смотрела прислонив голову на плечо мамы. И не уснула)))
9 декабря 2024, 23:00 Ответить
stas.kotov 11 декабря 2024, 21:27
Оценка
Хороший красивый мюзикл о добре и зле
11 декабря 2024, 21:27 Ответить
Sergo Ssrgo 12 декабря 2024, 15:55
Смысловая нагрузка ноль , поют дети богатых милиардеров с мозгами 7 летней барби . Оценка край 1 . Только выкинули деньги зря , лучше бы бомжам отдать . Должен быть в самом низу списка .
12 декабря 2024, 15:55 Ответить
Киноафиша.инфо 12 декабря 2024, 18:35
в ответ на сообщение Sergo Ssrgo от 12 декабря 2024, 15:55
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
12 декабря 2024, 18:35 Ответить
Данил Мазунин 13 декабря 2024, 00:04
в ответ на сообщение Александру Дедин от 1 декабря 2024, 18:44
потому что это не фильм,а мюзикл
13 декабря 2024, 00:04 Ответить
EzhidzeVAVA 20 декабря 2024, 09:36
Оценка
Концовка не понравилась, так и не понятно почему она злая, из за слов, которые на неё наговаривали, есть недосказанность, можно тогда 2 часть
20 декабря 2024, 09:36 Ответить
Киноафиша.инфо 20 декабря 2024, 20:29
в ответ на сообщение EzhidzeVAVA от 20 декабря 2024, 09:36
Ждём сиквел 🙌🏻
20 декабря 2024, 20:29 Ответить
Василиса Ерофеева 12 января 2025, 15:42
А скоро ли будут показывать в других городах? Жду с нетерпением 🙏
12 января 2025, 15:42 Ответить
Игорь Нечаев 18 января 2025, 10:22
Оценка
Фильм - разочарование. Повестка - вот основной фокус внимания режессёра.
18 января 2025, 10:22 Ответить
Всеволод Бузин 1 июня 2025, 14:14
Оценка
Очень крутой мюзикл, с крутым актерским составом. Люди которые ставят меньше 4-5 заезд, просто не понимают или никогда не видели, что такое МЮЗИКЛ. То что его продолжительность 2:30 часа, вообще никак не чувствуется. Всем советую!
1 июня 2025, 14:14 Ответить
Киноафиша.инфо 22 июня 2025, 22:58
в ответ на сообщение Всеволод Бузин от 1 июня 2025, 14:14
Спасибо за такой вдохновлённый отзыв! 🙌 Полностью согласны — когда мюзикл сделан с душой, отличной музыкой и сильным кастом, время пролетает незаметно. Рады, что фильм произвел такое впечатление! 🎭🎶
22 июня 2025, 22:58 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.8 Злая: Сказка о ведьме Запада
Злая: Сказка о ведьме Запада мюзикл, фэнтези, мелодрама, 2024, США
Затерянное место - дублированный трейлер 01:16
Затерянное место  дублированный трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Смурфики в кино - дублированный трейлер 02:01
Смурфики в кино  дублированный трейлер
Герои анекдотов - трейлер 02:16
Герои анекдотов  трейлер
Укради мою мечту - трейлер 01:57
Укради мою мечту  трейлер
Я знаю, что вы сделали прошлым летом - дублированный трейлер 02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом  дублированный трейлер
Девушка Миллера - trailer 02:22
Девушка Миллера  trailer
Долгая прогулка - дублированный трейлер 02:20
Долгая прогулка  дублированный трейлер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Терминатор 2: Судный день - трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск 01:05
Терминатор 2: Судный день  трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше