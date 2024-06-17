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Злая: Сказка о ведьме Запада. Trailer
Злая: Сказка о ведьме Запада. Trailer
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Дата публикации: 15 мая 2024
Злая: Сказка о ведьме Запада
– Яркое переосмысление классического "Волшебник из страны Оз". Фильм рассказывает ранее неизвестные истории самых известных персонажей Оз, а именно: Злой Ведьмы Запада, и Глинды, Хорошей ведьмы.
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trailer #2
teaser #2
teaser
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miraszhumashev.mz
17 июня 2024, 22:46
Оценка
Жду этот шедевр у нас в стране😍
17 июня 2024, 22:46
4
0
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Айназ Бикбаев
22 июля 2024, 11:33
Эх, только из-за Арианы Гранде)))
22 июля 2024, 11:33
3
0
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vad110313
12 ноября 2024, 08:59
Оценка
Гоголь
12 ноября 2024, 08:59
0
0
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User
15 ноября 2024, 16:48
Оценка
как же я жду
15 ноября 2024, 16:48
2
1
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Киноафиша.инфо
15 ноября 2024, 18:51
в ответ на сообщение
User от 15 ноября 2024, 16:48
Уже скоро 🤩
15 ноября 2024, 18:51
2
0
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User
24 ноября 2024, 10:20
Оценка
ждуу🥰
24 ноября 2024, 10:20
0
0
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User
28 ноября 2024, 14:53
Оценка
скажите, пожалуйста, а будут ли у нас показывать фильм?(
28 ноября 2024, 14:53
0
0
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Киноафиша.инфо
28 ноября 2024, 19:19
в ответ на сообщение
User от 28 ноября 2024, 14:53
Конечно 🙌
28 ноября 2024, 19:19
0
0
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Lunar Loomie
28 ноября 2024, 21:06
Оценка
восторг!
28 ноября 2024, 21:06
0
0
Ответить
Lunar Loomie
28 ноября 2024, 21:07
Оценка
😍
28 ноября 2024, 21:07
0
0
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Киноафиша.инфо
29 ноября 2024, 19:14
в ответ на сообщение
Lunar Loomie от 28 ноября 2024, 21:06
Теперь надо посмотреть Джокер 2, тоже отличный мюзикл 😁
29 ноября 2024, 19:14
0
0
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Данил Мазунин
30 ноября 2024, 19:41
кто то знает, это дубляж или субтитры?
и если дубляж,то песни тоже с переводом ?
30 ноября 2024, 19:41
2
0
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Юлия Рудакова
1 декабря 2024, 18:28
Оценка
Это ужас. Не тратьте свое время. Ушли через час, он длится почти три, а надо было уйти раньше.
Вся повесточка - негры, сексуальные меньшинства, инвалиды, чувак под 40 в роли главного героя - студента. Отвратительные песни.
1 декабря 2024, 18:28
5
5
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Александру Дедин
1 декабря 2024, 18:44
Оценка
Это не фильм , сколько можно петь и петь , аж голова болела , не советую
1 декабря 2024, 18:44
3
4
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Киноафиша.инфо
1 декабря 2024, 19:13
в ответ на сообщение
Александру Дедин от 1 декабря 2024, 18:44
Мюзикл момент 🙉
1 декабря 2024, 19:13
1
0
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aurora.forever786
2 декабря 2024, 16:20
Оценка
Красиво, музыки много, но не тот шедевр, которого ждала. Надеюсь, вторая часть будет лучше. Поэтому 4🌟
2 декабря 2024, 16:20
0
0
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aurora.forever786
2 декабря 2024, 16:22
Оценка
Красиво, музыки много. Но тот шедевр, которого ждала так долго. Надеюсь, вторая часть будет лучше. Поэтому 4🌟.
2 декабря 2024, 16:22
0
0
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lena.akhanova
6 декабря 2024, 01:05
Оценка
Скучно, ужас, чуть не уснула .. Не советую время потрачено впустую, послевкусие фу..., и деньги, но время дороже
6 декабря 2024, 01:05
1
2
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User
9 декабря 2024, 21:18
Оценка
Самый ужасный кино что либо я смотрела в своей жизни
9 декабря 2024, 21:18
2
2
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olgaivanova238
9 декабря 2024, 23:00
Оценка
Сначала я не понимала описывали ситуацию как она главная героиня ум#рла. Вырвали из конца кусок и ничего не понятно затем показали детство и учёбу в университете. При чём ошибка перевода говорят то колледж то универ. Причём название у университета ну не будем вдаваться в подробности что мне напоминает ((. А урок почему нельзя было другой показать для разнообразия с человеческим учителем❓ почему(( и когда увольняли этого животного обращались к нему плохо(( И если уж показан 19 век во времена учёбы Эфальбы, то почему презентация на уроке присутствует❓❓ И почему большую часть фильма весь фокус был на подруге ведьмы а не на самой ведьме❓❓ в чём прикол создать такой бред❓ а что касается неудачного взлёта воздушного шара я вообще молчу. А вот полёт на метле я бы в 3 д посмотрела. ВЫПУСТИТЕ ЭТО В 3D ПОЖАЛУЙСТА+++ в целом просмотр я бы сравнила с американскими горками. Да может фильм шедевр и люди старались только я ожидала немного большего. Смотрела прислонив голову на плечо мамы. И не уснула)))
9 декабря 2024, 23:00
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2
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stas.kotov
11 декабря 2024, 21:27
Оценка
Хороший красивый мюзикл о добре и зле
11 декабря 2024, 21:27
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Sergo Ssrgo
12 декабря 2024, 15:55
Смысловая нагрузка ноль , поют дети богатых милиардеров с мозгами 7 летней барби . Оценка край 1 . Только выкинули деньги зря , лучше бы бомжам отдать . Должен быть в самом низу списка .
12 декабря 2024, 15:55
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2
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Киноафиша.инфо
12 декабря 2024, 18:35
в ответ на сообщение
Sergo Ssrgo от 12 декабря 2024, 15:55
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
12 декабря 2024, 18:35
0
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Данил Мазунин
13 декабря 2024, 00:04
в ответ на сообщение
Александру Дедин от 1 декабря 2024, 18:44
потому что это не фильм,а мюзикл
13 декабря 2024, 00:04
2
0
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EzhidzeVAVA
20 декабря 2024, 09:36
Оценка
Концовка не понравилась, так и не понятно почему она злая, из за слов, которые на неё наговаривали, есть недосказанность, можно тогда 2 часть
20 декабря 2024, 09:36
0
0
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Киноафиша.инфо
20 декабря 2024, 20:29
в ответ на сообщение
EzhidzeVAVA от 20 декабря 2024, 09:36
Ждём сиквел 🙌🏻
20 декабря 2024, 20:29
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Василиса Ерофеева
12 января 2025, 15:42
А скоро ли будут показывать в других городах? Жду с нетерпением 🙏
12 января 2025, 15:42
0
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Игорь Нечаев
18 января 2025, 10:22
Оценка
Фильм - разочарование. Повестка - вот основной фокус внимания режессёра.
18 января 2025, 10:22
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Всеволод Бузин
1 июня 2025, 14:14
Оценка
Очень крутой мюзикл, с крутым актерским составом. Люди которые ставят меньше 4-5 заезд, просто не понимают или никогда не видели, что такое МЮЗИКЛ. То что его продолжительность 2:30 часа, вообще никак не чувствуется. Всем советую!
1 июня 2025, 14:14
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Киноафиша.инфо
22 июня 2025, 22:58
в ответ на сообщение
Всеволод Бузин от 1 июня 2025, 14:14
Спасибо за такой вдохновлённый отзыв! 🙌 Полностью согласны — когда мюзикл сделан с душой, отличной музыкой и сильным кастом, время пролетает незаметно. Рады, что фильм произвел такое впечатление! 🎭🎶
22 июня 2025, 22:58
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и если дубляж,то песни тоже с переводом ?
Вся повесточка - негры, сексуальные меньшинства, инвалиды, чувак под 40 в роли главного героя - студента. Отвратительные песни.
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