Невельской - тизер
Киноафиша Трейлеры Невельской. Тизер

Невельской. Тизер

Дата публикации: 19 марта 2024
Невельской – Капитан военно-морского флота Невельской, мечтающий о морских приключениях и открытиях, наконец получает шанс отправиться к последнему неизученному месту — Белому пятну. Его спутницей становится юная Надя, которую несколько лет назад нашли при загадочных обстоятельствах, в открытом море недалеко от Белого пятна. Эта поездка становится ее единственным шансом найти семью. В ходе путешествия капитан и Надя проходят через множество трудностей, но не сдаются и целеустремлённо идут к своей мечте. Именно поэтому им удается проникнуть в Белое пятно, что ранее не удавалась никому. Теперь Наде и Капитану предстоит узнать тайну хозяина этих мест — Черного Дракона, обрести новое мировоззрение, спасти его народ от гибели и стать частью большой семьи.
0.0
Невельской анимация, 2025, Россия
