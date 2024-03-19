Невельской
– Капитан военно-морского флота Невельской, мечтающий о морских приключениях и открытиях, наконец получает шанс отправиться к последнему неизученному месту — Белому пятну. Его спутницей становится юная Надя, которую несколько лет назад нашли при загадочных обстоятельствах, в открытом море недалеко от Белого пятна. Эта поездка становится ее единственным шансом найти семью. В ходе путешествия капитан и Надя проходят через множество трудностей, но не сдаются и целеустремлённо идут к своей мечте. Именно поэтому им удается проникнуть в Белое пятно, что ранее не удавалась никому. Теперь Наде и Капитану предстоит узнать тайну хозяина этих мест — Черного Дракона, обрести новое мировоззрение, спасти его народ от гибели и стать частью большой семьи.
