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Руслан и Людмила. Волшебное путешествие - Трейлер
Киноафиша Трейлеры Руслан и Людмила. Волшебное путешествие. Трейлер

Руслан и Людмила. Волшебное путешествие. Трейлер

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Дата публикации: 7 июля 2026
Руслан и Людмила. Волшебное путешествие – Молодой витязь Руслан встает на защиту Людмилы и портит планы ее отца, князя Владимира, выдать дочь замуж за одного из достойных молодцев – Рагдая, Ратмира или Фарлафа. Людмила влюбляется в Руслана, он тоже очарован красавицей, но их счастью не бывать: Владимир против, а потом Людмилу и вовсе похищает завистливый колдун Черномор, жаждущий отомстить князю за былые обиды. Теперь Руслану и трем витязям-соперникам предстоит преодолеть нелегкий путь до замка колдуна, раздобыть меч-кладенец, который охраняет голова богатыря Святогора, и бросить вызов коварному Черномору, чтобы освободить красавицу Людмилу.
Комментарии Обсудить в чате
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Эван Розье 11 мая 2026, 17:08
Так вроде же недавно был уже фильм про Руслана и Людмилу.
Это ччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччто еще один?
11 мая 2026, 17:08 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2026, 22:06
в ответ на сообщение Эван Розье от 11 мая 2026, 17:08
А почему бы и нет? 🙉
29 мая 2026, 22:06 Ответить
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