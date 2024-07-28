Меню
Схватка - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Схватка. Дублированный трейлер

Схватка. Дублированный трейлер

Дата публикации: 25 июня 2024
Схватка – В поезде, несущемся по индийским пустошам в сторону Нью-Дели, происходит битва не на жизнь, а на смерть. Рискованная поездка Амрита по спасению любимой принимает неожиданный оборот, когда в поезд врываются безжалостные бандиты. Теперь, столкнувшись с хаосом, Амрит вынужден не только спасти свою возлюбленную, но и встать на защиту каждого пассажира.
Руслан Русланов 28 июля 2024, 04:48
Оценка
ФИЛЬМ СУПЕР. МОЧИЛОВО ОЧЕНЬ ЖЕСТОКОЕ. . ПОКРУЧЕ ЧЕМ УБИТЬ БИЛЛА СЦЕНЫ БОЕВ ОЧЕНЬ РЕАЛИСТИЧНЫЕ. КСТАТИ ИНДИЯ СНИМАЛА ФИЛЬМ СОВМЕСТНО С США
28 июля 2024, 04:48 Ответить
Comon 30 июля 2024, 01:41
Оценка
Вообще,за время пока ехал этот поезд от станции до станции, население Индии выросло примерно на 44тыс человек, ну и здесь примерно сотню убили. Хочешь не хочешь но эта особенность у них, у китайцев и корейцев - накладывает отпечаток на восприятие смерти отдельно взятого человека, и не только в этом фильме. В Европе и Голливуде всё конечно по другому. КиллБилл это тоже кстати можно сказать про Китай, и тоже мочилово.
Вообще, зря конечно вместе снимали, чисто индийский фильм вышел конечно бы в 10раз круче, видно было как америкосы сдерживают и портят этот фильм, и поэтому лучшего фильма про железную дорогу не получилось. Но получилось все равно конечно очень круто. Вообще про индийскую железную дорогу снято уже множество фильмов, эта их гордость, там все время что нибудь интересное происходит.
Но я лично бы, если ехал - сошёл бы, там было пара-тройка моментов для этого. Хотя, это опять же рассуждения несведущего европейца, а настоящий индус знает, что там, вне поезда, если сойдешь - видимо гораздо опасней чем даже в таком поезде, и это главная реклама
30 июля 2024, 01:41 Ответить
Weteran Mc 28 сентября 2024, 22:50
Оценка
"Схватка" - индийский боевик, повествующий о морпехе, который едет в том же поезде, что и его невеста со всей своей семьёй. Внезапно на поезд совершается нападение. Теперь военный обязан защитить всех, кто ему дорог. Начинается битва ни на жизнь, а на смерть.

Вы когда-нибудь видели фильм про поножовщину? Если нет, то это кино для вас - два часа лютого экшена с самыми разными видами холодного оружия и морем крови. И, естественно, присутствуют элементы трагизма и драмы.
"Схватка" - самый настоящий современный жестокий боевик без песен и плясок. Я остался доволен.

Моя оценка: 10 из 10. 👍
28 сентября 2024, 22:50 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2024, 19:02
в ответ на сообщение Weteran Mc от 28 сентября 2024, 22:50
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
29 сентября 2024, 19:02 Ответить
7.6 Схватка
Схватка боевик, приключения, драма, 2023, Индия / США
