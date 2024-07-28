Схватка
– В поезде, несущемся по индийским пустошам в сторону Нью-Дели, происходит битва не на жизнь, а на смерть. Рискованная поездка Амрита по спасению любимой принимает неожиданный оборот, когда в поезд врываются безжалостные бандиты. Теперь, столкнувшись с хаосом, Амрит вынужден не только спасти свою возлюбленную, но и встать на защиту каждого пассажира.
Вообще, зря конечно вместе снимали, чисто индийский фильм вышел конечно бы в 10раз круче, видно было как америкосы сдерживают и портят этот фильм, и поэтому лучшего фильма про железную дорогу не получилось. Но получилось все равно конечно очень круто. Вообще про индийскую железную дорогу снято уже множество фильмов, эта их гордость, там все время что нибудь интересное происходит.
Но я лично бы, если ехал - сошёл бы, там было пара-тройка моментов для этого. Хотя, это опять же рассуждения несведущего европейца, а настоящий индус знает, что там, вне поезда, если сойдешь - видимо гораздо опасней чем даже в таком поезде, и это главная реклама
Вы когда-нибудь видели фильм про поножовщину? Если нет, то это кино для вас - два часа лютого экшена с самыми разными видами холодного оружия и морем крови. И, естественно, присутствуют элементы трагизма и драмы.
"Схватка" - самый настоящий современный жестокий боевик без песен и плясок. Я остался доволен.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
