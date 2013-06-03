Железяки
– Вернувшись к жизни после долгих лет сна, роботы Здоровяк и Микро с удивлением обнаруживают, что их тела прочно соединены крепкой цепью. Увы, время стерло им память, и теперь они вынуждены вдвоем отправиться в трудное и опасное путешествие, чтобы вновь обрести свободу. Долгие странствия, наполненные удивительными приключениями, трудными испытаниями и великими подвигами, превращают наших героев в настоящих в друзей. Но их дружбе предстоит пройти еще одно, самое главное испытание…
