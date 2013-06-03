Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Железяки - тизер
Киноафиша Трейлеры Железяки. Тизер

Железяки. Тизер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 3 июня 2013
Железяки – Вернувшись к жизни после долгих лет сна, роботы Здоровяк и Микро с удивлением обнаруживают, что их тела прочно соединены крепкой цепью. Увы, время стерло им память, и теперь они вынуждены вдвоем отправиться в трудное и опасное путешествие, чтобы вновь обрести свободу. Долгие странствия, наполненные удивительными приключениями, трудными испытаниями и великими подвигами, превращают наших героев в настоящих в друзей. Но их дружбе предстоит пройти еще одно, самое главное испытание…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.4 Железяки
Железяки анимация, 2012, Таиланд
Битва моторов - тизер-трейлер 01:23
Битва моторов  тизер-трейлер
Частная жизнь - дублированный трейлер 00:59
Частная жизнь  дублированный трейлер
Грузовички - трейлер 00:46
Грузовички  трейлер
Вот это драма! - дублированный трейлер 02:12
Вот это драма!  дублированный трейлер
Дом, который построил Джек - дублированный трейлер 02:44
Дом, который построил Джек  дублированный трейлер
Момо - дублированный трейлер 01:54
Момо  дублированный трейлер
Дастур: Проклятие - дублированный трейлер 01:00
Дастур: Проклятие  дублированный трейлер
Лекарь 2: Наследие Авиценны - дублированный трейлер 02:10
Лекарь 2: Наследие Авиценны  дублированный трейлер
Домовенок Кузя 2 - трейлер 2 02:55
Домовенок Кузя 2  трейлер 2
Петрушка - трейлер 02:08
Петрушка  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше