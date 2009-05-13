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Затерянный мир. Трейлер 2
Затерянный мир. Трейлер 2
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Дата публикации: 13 мая 2009
Затерянный мир
– Невероятно-захватывающие приключения неудачника-палеонтолога, его ассистентки и красавчика-гида, которые случайно находят странный мир, заселенный динозаврами и прочими австралопитеками.
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5.8
Затерянный мир
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