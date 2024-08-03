Выпусти меня
– Отец с сыном отправляются в поход, чтобы провести время вместе. Однако после ночлега в лесу, сын бесследно исчезает. В ходе долгих и отчаянных поисков отец встречает отшельника, живущего в лесной хижине, а затем попадает в череду мистических и пугающих событий. Сможет ли отец противостоять потусторонним силам, таящимся с лесу, и вернуть сына?
Сюжет фильма повествует об отце, который редко видится с сыном-подростком и чтобы наладить отношения, берет его в поход по красивой горной местности. Но сын оказывается бунтарём и не выпуская из рук телефон, а из ушей не вынимая наушники, каждую просьбу отца встречает «в штыки». Когда на очередном привале, отец просыпается, после ночёвки, обнаруживает, что сына в палатке нет.
Долгие и отчаянные поиски подростка, приводят родителя к странному человеку, отшельнику, живущему в деревянной халупе, находящейся в лесной глуши. От него мужчина узнаёт, что этот таинственный лес полон древних знаков и живет по собственным законам. И здесь нельзя верить даже собственным глазам и ушам.
Триллер динамичный, напряжённый, смотрится с интересом и на одном дыхании. Ну и что, что начало немного затянуто и наивен финал, который я угадал ещё в середине картины. Несмотря на эти недостатки, фильм «Выпусти меня» - явно достоин просмотра и высокой оценки - ведь это дебют начинающего режиссёра.
Поэтому моя оценка: 10 из 10. 👍
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