Цезарь должен умереть
– Заканчивается пьеса Шекспира «Юлий Цезарь», занавес, бурные овации. Гаснет свет, актеры покидают сцену и… возвращаются в камеры римской тюрьмы строгого режима «Ребибия». Камера запечатлела грандиозный эксперимент по постановке спектакля режиссером Фабио Кавалли с заключенными, многие из которых отбывают пожизненный срок. Универсальный язык Шекспира помогает новоявленным актерам понять свои роли, вновь познать дружбу и предательство, власть, обман и насилие – сначала в пьесе, а потом и в своей жизни. И хотя подмостки этой пьесы – тюрьма, в самом фильме она удивительным образом исчезает… Братья Тавиани – гранды итальянского кино, которым ничего и никому уже не нужно доказывать. Именно они заслуженно завоевали главный приз Берлинского кинофестиваля. Решение жюри было закономерным: несмотря на свой почтительный возраст, режиссеры сняли кино живое, энергичное и совершенно не высокомерное. Как и пьесы Шекспира, их фильм способен вызвать живой отклик и сопереживание у любого зрителя.
Актеры - зеки, антураж тюремный. Рожи часто небриты, оружие игрушечное, вместо плащей одеяла и полотенца всякие. Но Шекспир так и прет, актуальность поражает. Мужики явно стараются, Брут особенно, буквально болел ролью.
Денек помучалась по поводу Цезарь-Брут. Цезарь хоть и тиран, но друзей резать некрасиво, так что я за Цезаря.
Аве Чезаре, короче.
9/10
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