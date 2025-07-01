Мир Юрского периода: Возрождение
– Фармацевтическая компания отправляет на тропический остров в запретной зоне группу наёмников для осуществления секретной миссии по сбору генетического материала трех колоссальных существ, являющихся самыми гигантскими созданиями в своих стихиях: на земле, в воде и воздухе. Речь, конечно же, про творения компании InGen, а именно титанозавра, мозазавра и кетцалькоатля. Их ДНК должны помочь совершить прорыв в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Чешуйчатое трио не только обитает на этом самом острове, но и было рождено на нём: именно там располагалась первая лаборатория парка Юрского периода, начинавшая эксперименты по выведению динозавров.
Но чётко спланированная операция даёт сбой, когда пути боевого отряда пересекаются с терпящими бедствие туристами, решившими поглазеть на динозавров. И атака диких, голодных и гигантских животных — меньшая из их общих проблем. Остров, стоявший у истоков чешуйчатого возрождения, припас и другие страшные секреты… Какие ещё тайны хранит дикая территория в чаще тёмных джунглях?
Советю посиотреть.\
Даано не бвло таких фильмов для отдыха
Сюжет занудный и герои тупят. \
В зале холодно (пионер ).
Особенно меня беспокоит возрастное ограничение, указанное на сайте — 6+. Это совершенно не соответствует содержанию фильма! Я считаю, что показывать такой фильм детям — это перебор. В нем много сцен, которые могут напугать даже самых стойких зрителей, не говоря уже о ранимых и впечатлительных детях. На мой взгляд, ограничение должно быть как минимум 16+, чтобы избежать ненужного стресса у юной аудитории.
В общем, если вы планируете взять детей на этот фильм, подумайте дважды.
(P.s: на сайте не могла заранее посмотреть трейлер).
Сюжет повествует о команде учёных, отправившихся на миссию по сбору ДНК трех динозавров в экваториальную зону Атлантического океана.
По пути учёные подбирают семью, дрейфующую на перевёрнутой яхте, после кораблекрушения.
Все вместе они едут на остров динозавров, где их ожидает масса опасных и смертельных приключений.
Несмотря на то, что идея для кино довольно таки простая и предсказуемая, сюжет получился динамичным, захватывающим, напряжённым и где-то даже переживательным. И пусть в фильме были некоторые логические ляпы и недочёты, заметные обыденному зрителю, это практически не повлияло на его содержание.
Актёрский состав совершенно новый, без персонажей из прошлых частей. Но справились со своей задачей абсолютно все. Особенно было интересно наблюдать за Скарлетт Йохансон в её немного новом амплуа.
Визуальная картинка красивая, атмосферная и зрелищная. Спецэффекты качественные и реалистичные.
Кто-то считает этот фильм примитивным. Но меня, можно сказать, всё устроило.
Рекомендую его к просмотру поклонникам франшизы и не только. Отличный фильм, как для большого экрана, так и для домашнего вечернего просмотра.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
The Jurassic Universe still knows how to engage you with having emotions for the characters, as the many horrorific events are unfolding.
