Мир Юрского периода: Возрождение - teaser
Мир Юрского периода: Возрождение. Teaser

Мир Юрского периода: Возрождение. Teaser

Дата публикации: 10 февраля 2025
Мир Юрского периода: Возрождение – Фармацевтическая компания отправляет на тропический остров в запретной зоне группу наёмников для осуществления секретной миссии по сбору генетического материала трех колоссальных существ, являющихся самыми гигантскими созданиями в своих стихиях: на земле, в воде и воздухе. Речь, конечно же, про творения компании InGen, а именно титанозавра, мозазавра и кетцалькоатля. Их ДНК должны помочь совершить прорыв в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Чешуйчатое трио не только обитает на этом самом острове, но и было рождено на нём: именно там располагалась первая лаборатория парка Юрского периода, начинавшая эксперименты по выведению динозавров. Но чётко спланированная операция даёт сбой, когда пути боевого отряда пересекаются с терпящими бедствие туристами, решившими поглазеть на динозавров. И атака диких, голодных и гигантских животных — меньшая из их общих проблем. Остров, стоявший у истоков чешуйчатого возрождения, припас и другие страшные секреты… Какие ещё тайны хранит дикая территория в чаще тёмных джунглях?
Simply Drake 1 июля 2025, 00:43
Оценка
Надеюсь фильм как всегда будет потрясающим. Обожаю эту франшизу. Не понимаю почему многим не нравится мутанты которые должны быть в этой части,как пом не они хорошо вписываются, особенно при том что эта часть про сторону острова где неудачные динозавры. Особенно понравился Д Рекс,уже не терпится его увидеть в самом фильме.
1 июля 2025, 00:43 Ответить
Павел Лубяновский 7 июля 2025, 23:26
Оценка
При покупке билетов понимал, что иду не на документальный фильм, но не логичность сюжета, сумбурность того что происходит на экране не оставляла весь сеанс. Первые части фильма мне понравились, однако это больше похоже на попытку выжать еще денег из старой идее которая, по-моему провалится. О новых мутантах ни чего не рассказывают, профессор который был в экспедиции просто неуклюже пытается подкатить к Скарлетт Йоханссон. Мне откровенно не зашло
7 июля 2025, 23:26 Ответить
alfaterm 10 июля 2025, 20:09
Оценка
Игтересный приключенческий фильм, с красивыми местами т днржит в напряжении.\
Советю посиотреть.\
Даано не бвло таких фильмов для отдыха
10 июля 2025, 20:09 Ответить
Анна Третьякова 11 июля 2025, 17:06
Оценка
пойду
11 июля 2025, 17:06 Ответить
Comon 11 июля 2025, 18:33
Оценка
Суперский фильм, казалось бы что можно ещё выжать из этой темы - но справились. Нашли новое, развили спецэффекты до небывалой реалистичности, мозгов бы ещё конечно прибавили бы динозаврам, но тогда бы совсем логично ка бы ушла, потому что конечно же человеку было бы просто нечего делать там, несколько минут с динозаврами - и человечество бы навсегда исчезло с лица земли, поэтому мы и появились на много миллионов лет попозже, чтобы исключить все риски. Фильм же говорит - подождите, риски ещё есть.. Скарлет Йоханссон подсдулась как актриса конечно, но она ж объяснила- просто зарабатываю деньги
11 июля 2025, 18:33 Ответить
kvasnikova.mari 13 июля 2025, 08:32
Оценка
За последнее время это лучший фильм и по сюжету и по визуалу что я смотрела, исходя из этого, думаю, очень многим понравиться фильм.
13 июля 2025, 08:32 Ответить
gridneva2804 14 июля 2025, 12:06
Оценка
Вначале нудный , мелодрама, с середины что-то интересное начинается. Актёры так себе ...
14 июля 2025, 12:06 Ответить
nikitapadre302 14 июля 2025, 21:54
Классный фильм! Рекомендую!!!
14 июля 2025, 21:54 Ответить
15 июля 2025, 08:45
С тирексам лучший отрезак, дальше шляпа
15 июля 2025, 08:45 Ответить
anna88vor 16 июля 2025, 11:30
Фильм красивый, красочные пейзажи, реалистичные динозавры, все отлично, спецэффекты и все такое…, сама идея сюжета о мутатнтах тоже нормально заходит, но герои фильма раздражают с первой минуты своей умственной отсталостью, всех ситуаций можно было бы избежать, имей они хоть одну извиллину. Отец семейства вообще странный, ровно так же как и отношения в его недосемье…Как всегда куча американского лецимерия и наигранной слезливости с бессмысленным самопожертвованием. Посмотреть фильм все равно стоит, особенно любителям темы юрского периода. Скарлет Йохансон, хоть уже и бабуля, но все таки немного скрасила эту историю, единственный адекватный персонаж ))))
16 июля 2025, 11:30 Ответить
Самвел Барсегян 17 июля 2025, 11:12
Оценка
Отличный фильм, но зачем-то весь фильм спалили в трейлерах. Когда смотришь уже понимаешь что сейчас будет происходить, какой эпизод, а так фильм интересный
17 июля 2025, 11:12 Ответить
18 июля 2025, 14:12
Скучный фильм, я вздремнула. Держит в напряжении из за резких громких звуков. \
Сюжет занудный и герои тупят. \
В зале холодно (пионер ).
18 июля 2025, 14:12 Ответить
Ариадна Панченко 21 июля 2025, 08:38
в ответ на сообщение Павел Лубяновский от 7 июля 2025, 23:26
Что за либильный даргон- Не зашло??!! А что тебе "заходит"?))
21 июля 2025, 08:38 Ответить
Сергей Журавлёв 27 июля 2025, 17:21
Оценка
Фильм 70% компьютерная графика. Хвотило посмотреть всего 20 мин и уйти из фильма. Не советую смотреть фильм 550 руб не стоит этих денег. 👎
27 июля 2025, 17:21 Ответить
Игорь Ферягин 29 июля 2025, 09:22
Оценка
Ожидал большего
29 июля 2025, 09:22 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:27
в ответ на сообщение Сергей Журавлёв от 27 июля 2025, 17:21
Надеемся, что через 10 лет научный прогресс позволит снять фильм с настоящими динозаврами 🙏
31 июля 2025, 17:27 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:34
в ответ на сообщение Simply Drake от 1 июля 2025, 00:43
Спасибо за поддержку франшизы! Понимаем вашу точку — новые мутанты и Д Рекс действительно добавляют интерес и свежесть в историю!
31 июля 2025, 17:34 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:34
в ответ на сообщение Павел Лубяновский от 7 июля 2025, 23:26
Жаль, что фильм вас не впечатлил 😞
31 июля 2025, 17:34 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:35
в ответ на сообщение alfaterm от 10 июля 2025, 20:09
Здорово, что фильм с приключениями и красивыми локациями подарил вам захватывающий отдых !
31 июля 2025, 17:35 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:35
в ответ на сообщение Comon от 11 июля 2025, 18:33
Спасибо за такой развернутый взгляд!
31 июля 2025, 17:35 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:36
в ответ на сообщение kvasnikova.mari от 13 июля 2025, 08:32
Спасибо за ваш отзыв! Здорово, что и сюжет, и визуал сделали просмотр таким запоминающимся.
31 июля 2025, 17:36 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:37
в ответ на сообщение gridneva2804 от 14 июля 2025, 12:06
Спасибо за честный отзыв! Интересно, что фильм смог раззадорить вас ближе к середине — порой такое неожиданное пробуждение действительно спасает.
31 июля 2025, 17:37 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:38
в ответ на сообщение anna88vor от 16 июля 2025, 11:30
Спасибо, что поделились своим мнением! Похоже, герои действительно вызвали у вас бурю эмоций — иногда именно это делает фильм запоминающимся. А Скарлет Йоханссон явно умеет держать планку!
31 июля 2025, 17:38 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:39
в ответ на сообщение Самвел Барсегян от 17 июля 2025, 11:12
Спасибо за отзыв! Трейлеры порой слишком много рассказывают, но здорово, что сам фильм всё равно смог вас захватить и заинтересовать.
31 июля 2025, 17:39 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:39
в ответ на сообщение от 18 июля 2025, 14:12
Спасибо, что поделились впечатлениями! Понимаем — иногда фильм не заходит, а громкие звуки действительно могут добавить неожиданный «эффект бодрости». А холод в зале — это отдельный «экшен»!
31 июля 2025, 17:39 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 17:40
в ответ на сообщение Игорь Ферягин от 29 июля 2025, 09:22
Будем надеяться, что следующие части франшизы впечатлят вас больше 😎
31 июля 2025, 17:40 Ответить
User 31 июля 2025, 19:10
Оценка
Одна эмоция кайф
31 июля 2025, 19:10 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 21:12
в ответ на сообщение User от 31 июля 2025, 19:10
Рады, что фильм вызвал такую положительную и крутую эмоцию!
31 июля 2025, 21:12 Ответить
Даша Планкова 31 июля 2025, 21:19
Оценка
К сожалению, мой опыт просмотра "Мир Юрского периода: Возрождение предс.обсл.  Остановка" оказался крайне разочаровывающим. Сначала я была привлечена кинокартиной, но, к сожалению, она не оправдала ожиданий.

Особенно меня беспокоит возрастное ограничение, указанное на сайте — 6+. Это совершенно не соответствует содержанию фильма! Я считаю, что показывать такой фильм детям — это перебор. В нем много сцен, которые могут напугать даже самых стойких зрителей, не говоря уже о ранимых и впечатлительных детях. На мой взгляд, ограничение должно быть как минимум 16+, чтобы избежать ненужного стресса у юной аудитории.

В общем, если вы планируете взять детей на этот фильм, подумайте дважды.
(P.s: на сайте не могла заранее посмотреть трейлер).
31 июля 2025, 21:19 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 22:00
в ответ на сообщение Даша Планкова от 31 июля 2025, 21:19
Жаль, что фильм вас не впечатлил 😞
31 июля 2025, 22:00 Ответить
Роман Обухов 1 августа 2025, 22:51
Оценка
Не тратьте зря свое время,чушь полная ,полностью предсказуемая,стандартная история американской траматургии с счастливом концом
1 августа 2025, 22:51 Ответить
lifeinna89 9 августа 2025, 16:12
Оценка
Не интересно, ожидала что будет похож на предыдущие части .
9 августа 2025, 16:12 Ответить
reds 13 августа 2025, 19:43
Оценка
Начало нудное, а в целом не плохо)
13 августа 2025, 19:43 Ответить
Юрий Кончеловский 14 августа 2025, 12:11
Оценка
Не впечатлил. Много глупых моментов и развязок. Динозавров почти не осталось, тут одни мутанты и новые введённые особи.
14 августа 2025, 12:11 Ответить
minkinid 26 августа 2025, 13:11
Оценка
Фильм классный.
26 августа 2025, 13:11 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 11:55
в ответ на сообщение Роман Обухов от 1 августа 2025, 22:51
Жаль, что фильм вас не впечатлил 😞
29 августа 2025, 11:55 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 11:56
в ответ на сообщение lifeinna89 от 9 августа 2025, 16:12
Чего вам не хватило в этом фильме франшизы?
29 августа 2025, 11:56 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 11:56
в ответ на сообщение Юрий Кончеловский от 14 августа 2025, 12:11
Эволюция не стоит на месте 😁
29 августа 2025, 11:56 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 11:56
в ответ на сообщение minkinid от 26 августа 2025, 13:11
Рады, что фильм произвёл на вас впечатление!
29 августа 2025, 11:56 Ответить
rom.liubavin 3 сентября 2025, 18:29
Оценка
Будут еще показывать в Кинотеатре Международном спб?????
3 сентября 2025, 18:29 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 22:55
в ответ на сообщение rom.liubavin от 3 сентября 2025, 18:29
Скорее всего, уже нет 😁
29 сентября 2025, 22:55 Ответить
Weteran Mc 2 октября 2025, 05:24
Оценка
"Мир Юрского периода: Возрождение" - очередная часть голливудского фантастического боевика 2025 года со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Сюжет повествует о команде учёных, отправившихся на миссию по сбору ДНК трех динозавров в экваториальную зону Атлантического океана.
По пути учёные подбирают семью, дрейфующую на перевёрнутой яхте, после кораблекрушения.
Все вместе они едут на остров динозавров, где их ожидает масса опасных и смертельных приключений.

Несмотря на то, что идея для кино довольно таки простая и предсказуемая, сюжет получился динамичным, захватывающим, напряжённым и где-то даже переживательным. И пусть в фильме были некоторые логические ляпы и недочёты, заметные обыденному зрителю, это практически не повлияло на его содержание.
Актёрский состав совершенно новый, без персонажей из прошлых частей. Но справились со своей задачей абсолютно все. Особенно было интересно наблюдать за Скарлетт Йохансон в её немного новом амплуа.
Визуальная картинка красивая, атмосферная и зрелищная. Спецэффекты качественные и реалистичные.

Кто-то считает этот фильм примитивным. Но меня, можно сказать, всё устроило.
Рекомендую его к просмотру поклонникам франшизы и не только. Отличный фильм, как для большого экрана, так и для домашнего вечернего просмотра.

Моя оценка: 8 из 10. 👍
2 октября 2025, 05:24 Ответить
Stephen Guerrero 31 октября 2025, 05:54
Оценка
I do enjoy the interaction between our characters and the dinosaurs, and it's quite fun to watch the drama unfold. I will admit, though, I do enjoy the commradarie and levity in the face of unknown danger and terrifying situations.
The Jurassic Universe still knows how to engage you with having emotions for the characters, as the many horrorific events are unfolding.
31 октября 2025, 05:54 Ответить
Киноафиша.инфо 31 октября 2025, 11:43
в ответ на сообщение Weteran Mc от 2 октября 2025, 05:24
Благодарим за отзыв, рады, что фильму удалось вас впечатлить!
31 октября 2025, 11:43 Ответить
Киноафиша.инфо 31 октября 2025, 11:43
в ответ на сообщение Stephen Guerrero от 31 октября 2025, 05:54
It sounds like you really appreciate that balance between suspense and humanity — when characters face chaos but still manage to stay connected and even bring moments of humor or warmth. That dynamic is a big part of what keeps the Jurassic films engaging despite all the action and peril. Do you tend to prefer the newer entries in the series for that mix of camaraderie and danger, or do you lean more toward the classic feel of the earlier movies?
31 октября 2025, 11:43 Ответить
7.0 Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика, 2025, США
